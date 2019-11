CPAC e UFS Itabaiana realizam reunião para discutir implantação da coleta seletiva

23/11/19 - 07:02:00

Nesta sexta-feira (22) o Consórcio Público do Agreste Sergipano (CPAC) e a Universidade Federal de Sergipe (UFS) Campus Itabaiana, discutiram parceria para implantação da coleta seletiva na instituição.

O Consórcio irá auxiliar a UFS Itabaiana na correta destinação dos resíduos sólidos, a partir da coleta seletiva e da disseminação de palestras e materiais de conscientização e apoio.

“Na reunião foi debatida a necessidade de treinamento para a coleta seletiva com servidores, alunos e terceirizados para formar multiplicadores a fim de sensibilizar e orientar a comunidade no processo de implantação, bem como realizar visitas técnicas ao galpão de triagem da cooperativa que manuseia o lixo coletado”, disse o superintendente do Consórcio Evanilson Santana.

“Uma parceria entre a UFS e o Consórcio Público irá despertar no corpo discente a importância da problemática dos resíduos sólidos”, afirmou o diretor da UFS, Marcelo Mendes.

O diretor financeiro do Consórcio, Caique Gabriel, e o professor da instituição, Marcelo Leite, também participaram da reunião.

Fonte e foto assessoria