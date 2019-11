EMPREGADOS DO HOSPITAL DE ESTÂNCIA CONTINUAM COM SUSPENSÃO DA GREVE

23/11/19 - 07:21:34

Os empregados do Hospital Amparo de Maria (HRAM), no município de Estância, nesta sexta-feira, 22, decidiram em assembleia manter a suspensão da greve. Eles vão aguardar até o 5° dia útil do próximo mês, ou seja, 6 de dezembro, para aguardar o pagamento do salário de novembro e uma nova proposta de compensação dos meses atrasados. Uma nova assembleia será no dia 9 de dezembro.

Antes da assembleia, houve reunião entre a direção do Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa) com o interventor do HRAM, que está tentando com a secretaria estadual a possibilidade do pagamento do retroativo.

Sobre os meses atrasados e outros benefícios violados pelo HRAM, o presidente do Sintasa, Augusto Couto, demonstra sua esperança no acerto mais breve possível.

“A reunião foi de extrema importância tanto para o sindicato como também para os trabalhadores que estão na angústia de quando irão receber. Sendo assim, o interventor está trabalhando junto aos técnicos e a própria Secretaria de Saúde para receber um aporte financeiro, para que possam resolver o mais rápido possível”, explica o líder sindical.

Além do presidente, a assembleia contou com a presença do assessor jurídico do Sintasa, advogado Adalício Morbeck, e o gerente Janderson Alves.

Informações e foto Sintasa