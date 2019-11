Exponegócios e Mostra de Práticas revelam ideias inovadoras

23/11/19 - 07:07:07

Empolgados com as execuções práticas de projetos, a maioria com foco na contribuição para o desenvolvimento da sociedade, os acadêmicos da disciplina de empreendedorismo puderam apresentar propostas inovadoras.

A exposição de significativos projetos aconteceu durante a 18ª edição da Exponegócios e Mostra de Práticas, eventos consolidados no calendário acadêmico da Unit, coordenados pelos professores Isabel Barreto e José Walter Santos Filho.

“As iniciativas empreendedoras dos alunos são acompanhadas pelo diferencial do curso que possui um programa de startups. Nesse semestre eles já estão com a disciplina de práticas em Administração conduzindo as empresas que haviam criados na elaboração dos seus protótipos e na validação junto ao mercado para fazer com que essas organizações possam receber os conhecimentos que estão tendo ao longo das disciplinas”, explica o coordenador do curso, professor José Walter.

Na mostra de práticas os alunos dessas disciplinas apresentam os protótipos. Já os alunos que estão com as disciplinas de startups apresentam os modelos de negócios. Essa interação permite que eles conheçam os negócios apresentados por outras empresas e façam um diagnóstico sobre a condição de cada uma: se são concorrentes, competidoras ou colaboradoras. Essa experiência permite uma integração entre o que o mercado oferece e o que está sendo ensinado dentro da universidade.

Um desses projetos foi o do grupo do Iago Luiz Santana Almeida, aluno da disciplina de Práticas 2 em Administração, que apresentou um aplicativo Unifood, desenvolvido a partir da observação sobre a funcionalidade e rapidez do atendimento das lanchonetes existentes no minishopping. O projeto que está em fase de avaliação funcional foi inspirado em um semelhante ao que funciona hoje no mercado.

“Como o nosso intervalo de aula é muito curto, tivemos a ideia de criar um aplicativo que agilize o processo de compra. Experimentamos fazer uma compra pelo app durante a aula e gerar um voucher para apresentar e retirar imediatamente o produto”, explica Iago.

Fonte e foto Ascom Unit