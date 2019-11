Guajará receberá a 9ª edição do “Prefeitura de Socorro em Ação”

23/11/19 - 07:13:29

Serviços ofertados no dia 30 de novembro terão como ponto de concentração a Escola Municipal Josefa de Santana

Desde o início deste ano a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro vem mobilizando, mensalmente as secretarias municipais para a realização do programa “Prefeitura de Socorro em Ação”. Desde então, milhares de socorrenses vem sendo beneficiados através dos serviços que são disponibilizados durante o evento que também decorre de parcerias feitas com instituições privadas.

No mês de novembro as atividades serão realizadas no Loteamento Guajará, no dia 30 de novembro, a partir das 08h, com ponto de concentração na Escola Municipal Josefa de Santana. Mais uma vez serão disponibilizados serviços como avaliação nutricional, atendimento odontológico, teste rápido, aferição de pressão e glicemia, vacina, clínico, pediatra, ginecologista, cárdio, urologia, ultrassonografia, exame de lâmina, atualização do cartão da criança, além de disponibilizar agentes de saúde e endemias, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Já a Secretaria Municipal do Trabalho (Semtrab), expande seus serviços e levará para a comunidade a oportunidade de agendamento de entrevistas de emprego, recebimento de currículos e pré-seleção. De antemão, a Assistência realizará atendimento a grupos vulneráveis, CRAS e CREAS, Bolsa Família e INSS.

O Prefeitura de Socorro em Ação também realizará atividades lúdicas com crianças, blitz ambiental, plantio e distribuição de mudas, cadastro para adoção de animais, através da Secretarias de Meio Ambiente e Agricultura.

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Juventude (Semeltju), também realizará atividades na ação, incluindo aula de Fit Dance, recreação com as crianças, cadastro no ID Jovem e inscrições nos projetos socioesportivos ofertados pela secretaria.

Já as parcerias com a Secretaria de Segurança Pública, Igreja Universal e Universidade Estácio de Sá resultarão na disponibilidade de comitê do desarmamento, acolhimento Infantil, assessoria jurídica, assessoria contábil e salão social (corte, escova, designer de sobrancelha, manicure), fisioterapia e psicologia.

Da assessoria