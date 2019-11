INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PROMOVE ENCONTRO ENTRE FAMILIARES QUE NÃO SE VIAM

23/11/19 - 09:17:27

Um jovem procurou papiloscopistas, que ajudaram a encontrar seu pai e sua avó

O Instituto de Identificação de Sergipe promoveu um encontro entre Edílson Pereira Lima com seu pai, Adilson Teles de Lima e a avó Maria Teles de Lima que estavam sem contato há alguns anos.

Isso foi possível através dos trabalhos da equipe de papiloscopistas do Instituto de Identificação, que deu início quando o jovem Edilson Pereira Lima procurou o local dizendo que estava em busca do seu pai que não via há 18 anos.

“O Edilson Pereira Lima procurou um papiloscopista no Instituto de Identificação com o objetivo de encontrar o pai dele, Adilson Teles de Lima, através de todos os mecanismos que o órgão possui, que hoje é o maior banco de dados do estado de Sergipe, nós conseguimos encontrar a avó do garoto, dona Maria Teles de Lima e ao entrarmos em contato com ela, foi informado que Adilson, que é o filho dela não tinha contato com ela há 35 anos,” disse a papiloscopista Gisele Roberta

Após o encontro entre filho, pai e avó o momento foi de conversar para recuperar o tempo perdido. “Não tenho palavras para descrever esse momento, muitos pediram para eu desistir da procura, mas sei que hoje a luta valeu a pena” disse Edilson Pereira Lima.

A dona Maria Teles de Lima além do neto, conseguiu encontrar também o seu filho que não via há 35 anos. “Quero agradecer a Deus por esse momento tão feliz na minha vida”.

Com o encontro agora, o objetivo da família é manter a convivência. “Estou muito emocionado por esse encontro com minha mãe e meu filho, principalmente agora no final de ano; agradeço a Deus e a todos vocês por isso e agora é manter o contato um com outro” disse Adilson Teles de Lima

Fonte e foto SSP