Municípios sergipanos iniciam conferências de monitoramento e avaliação do PME

23/11/19 - 07:29:43

O Município de Estância, localizado na região Sul de Sergipe, realizou nesta sexta-feira, 22, a 1ª Conferência Municipal de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação, no auditório da Universidade Tiradentes. A conferência teve a participação de diversos setores e segmentos com a finalidade de aprimorar a qualidade da educação local, garantindo a gestão democrática do sistema, por meio da participação do Poder Público, segmentos educacionais, setores sociais, conselhos e entidades que atuam na área da educação.

Organizada pelo Fórum Municipal de Educação de Estância, o encontro discursivo teve a colaboração do Fórum Estadual de Educação de Sergipe (FEE/SE) e da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc).

A conferência foi organizada em seis eixos temáticos: Garantia do direito à Educação Básica; Indicadores de melhorias para Educação Básica; Educação e Diversidade: Justiça social, inclusão e direitos humanos; Acesso e expansão dos ensinos técnico, profissional e superior com qualidade social; Formação e valorização dos profissionais da Educação e Gestão Democrática e Financiamento da Educação.

A metodologia utilizada foi o sistema de oficinas, com facilitadores que discutem os temas e levam para a plenária geral, a fim de monitorar e avaliar o Plano Municipal de Educação (PME). Os planos são realizados em caráter de parceria entre os entes municipal, estadual e federal.

O coordenador geral do Fórum Estadual de Educação, Jonas Matos Neto, esteve presente e destacou a importância da participação coletiva na elaboração, monitoramento e avaliação dos Planos Municipais de Educação. “Os PMEs devem ser o resultado de um processo democrático, transparente, reflexivo e discutido com todos os segmentos da sociedade, pois só assim poderemos gerar avanços concretos para a educação local, evitando a descontinuidade das políticas, ampliando o acesso à educação”, destacou.

Segundo a coordenadora do Fórum Municipal de Educação de Estância, Sheila Carlinda, a atividade teve como objetivo acompanhar o monitoramento e avaliação das metas e estratégias do PME/Estância.

Fonte e foto ascom Seduc