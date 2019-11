ODONTO FANTASY: TRÂNSITO SERÁ ALTERADO NA AVENIDA MELÍCIO MACHADO

23/11/19 - 06:16:21

Neste sábado, 23, a Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran), realiza a modificação no trânsito em via da região do Povoado Mosqueiro na capital. Com o objetivo de proporcionar maior organização e fluidez ao trânsito durante o evento Odonto Fantasy e a transmissão da final do evento esportivo Libertadores da América, a companhia realizará alteração no sentido da Avenida Melício Machado, que passará a ter sentido único (Aracaju-Mosqueiro) a partir das 17 horas até a manhã do domingo, 24. Já para aqueles que desejarem retornar a capital nesse período, deverão utilizar a Avenida Inácio Barbosa, antiga Rodovia José Sarney.

Em virtude desses eventos, a CPTran contará com o reforço do policiamento na Zona de Expansão da capital. Serão 30 policiais por dia divididos em 10 viaturas que atuarão com o intuito de coibir crimes e infrações de trânsito. O foco principal será a fiscalização de condutores através da chamada Lei Seca.

“O objetivo dessa operação é justamente coibir a criminalidade e principalmente os acidentes de trânsito durante o evento Odonto Fantasy e as aglomerações diante da final do campeonato de futebol Libertadores da América, onde teremos o fluxo de muitas pessoas nesta região”, afirma o comandante da unidade, capitão Silveira.

É importante ressaltar que a CPTran terá equipes de atendimento à acidentes com vítimas, lesionadas ou fatais, podendo serem solicitadas através de ligação telefônica ao Ciosp pelo número 190.

Fonte: PMSE