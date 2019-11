Seminário Mulher Democratas acontece no próximo dia 29 no Aquários Praia Hotel

23/11/19 - 10:11:23

Seminário Mulher Democratas acontece na próxima sexta-feira (29) no Aquários Praia Hotel. O evento é parte da estratégia do Mulher Democratas Nacional, em parceria com a Mulher Democrata de Sergipe.