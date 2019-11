Somese discute sobre o Diabetes: Problema de Saúde Pública em almoço da semana

23/11/19 - 07:43:34

Segundo o International Diabetes Federation (IDF), o Brasil é o quarto país com maior número de diabéticos do mundo. Para debater sobre os temas: Diabetes: Problema de Saúde Pública e Caminhada e Mutirão de Combate ao Diabetes”, a Sociedade Médica de Sergipe (Somese) convidou o Endocrinologista, Dr. Raimundo Sotero, durante o Almoço Somese dessa quinta-feira, 21.

O médico é Diretor Técnico do Centro de Diabetes de Sergipe, vice-presidente da Somese, vice-presidente da Federação Nacional de Associações e Entidades de Diabetes, presidente da Associação Sergipana de Proteção ao Diabético, membro da Academia Sergipana de Medicina, membro da European Society of Endocrinology, ex-conselheiro Titular do Conselho lNacional de Saúde, ex-presidente do Congresso Nacional de Diabetes 1999 e pioneiro da Educação em Diabetes no Brasil.

De acordo com o presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, a palestra do colega foi brilhante e abordou um tema que atinge uma grande parcela da sociedade. “Parabenizo o Dr. Sotero pelo trabalho que vem realizando na conscientização do Diabetes e na realização de projetos que beneficiam a população”, destacou Dr. Aderval.

Dr. Raimundo Sotero explicou que as ações realizadas por ele de conscientização do Diabetes são um sonho que se tornaram realidade. “Graças à comunidade sergipana, conseguimos construir uma trajetória em que mostramos a importância da prevenção e profilaxia. Nos últimos 12 anos, a população diabética masculina aumentou em 54% e a feminina 28% e os números são assustadores e precisamos alertar a população”, pontuou Dr. Sotero.

O Dr. Azulzinho, personagem interpretado pelo jornalista Antônio Valadão, tenta levar para as periferias e postos de saúde uma mensagem lúdica que transmita uma forma de tratamento do Diabetes. “A ideia era chamar a atenção de crianças, mas criou uma empatia muito grande entre as pessoas que passaram a assistir as palestras ministradas por ele. Sinto-me muito satisfeito em poder interpretar esse personagem e transmitir essa mensagem de conscientização do Diabetes”, comentou Valadão.

Para o clínico geral, Dr. Alvimar Rodrigues, o trabalho desenvolvido pelo Dr. Sotero é de grande relevância para a sociedade sergipana. “Ele desenvolve há muitos anos, ações em prol dos diabéticos atuando, muitas vezes, de forma franciscana e nos enche de orgulho”, enfatizou Dr. Alvimar.

O presidente da Sobrames, Dr. Lúcio Prado, aproveitou a oportunidade para parabenizar Dr. Sotero pelo trabalho realizado em benefício do cidadão. “Ele é um marco e representa o que o médico pode fazer, além da medicina, de ser um cuidador e um agente de promoção à saúde com as campanhas que realiza”, explicou Dr. Lúcio.

Matéria: Ascom Somese

Foto: Leonardo Vilas Boas