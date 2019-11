BOLSONARO PARABENIZA O FLAMENGO APÓS VITÓRIA POR 2 A 1 SOBRE O RIVER

Time carioca se tornou bicampeão da Copa Libertadores neste sábado

Torcida “pé quente”

Milhares de pessoas assistiram (23) à partida final da Taça Libertadores entre Flamengo e River Plate no Estádio do Maracanã, no Rio . Os torcedores que não conseguiram viajar assistiram a shows e depois à transmissão da partida no Maracanã através de telões instalados no estádio. A expectativa é que a chamada Final Fun Fest tenha reunido 50 mil torcedores no Rio de Janeiro.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal do Rio montaram esquemas especiais e 1.300 homens estavam mobilizados em diversos pontos de aglomeração de torcedores. A Guarda Municipal