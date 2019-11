Governo promove melhorias na maternidade do Hospital Regional de Propriá

24/11/19 - 08:33:42

O Governo do Estado está realizando melhorias em todos os hospitais da rede estadual de Saúde. Em Propriá, uma intervenção na maternidade, com a abertura de um acesso independente do hospital, garante mais celeridade no atendimento, bem estar e maior privacidade às gestantes e parturientes.

As pacientes também ganharam uma nova sala de pré-parto, instalada ao lado do centro cirúrgico. Todas as enfermarias e a Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (Ucin), admissão e as duas salas de internamento cirúrgico ganharam novos aparelhos de ar condicionado, melhorando a climatização e gerando mais conforto e segurança às pacientes e seus bebês.

Além disso, estão sendo realizados no hospital de Propriá serviços de manutenção, pequenas mudanças estruturais e climatização. Portas, maçanetas, torneiras do centro cirúrgico e chuveiros elétricos da maternidade que estavam danificados também foram substituídos.

Segunda a coordenadora administrativa, Ana Paula Fraga, o hospital também ganhou melhorias e sua área de entrada ficou ainda mais humanizada. “Melhoramos o ambiente da pracinha, que ganhou bancos novos de cimento, uma passarela e novos canteiros, enquanto a fachada do prédio teve a pintura renovada”, disse.

A assistência aos pacientes da região será ainda mais qualificada quando um tomógrafo for instalado no hospital, o que ocorrerá tão logo seja construída uma sala blindada para evitar vazamento de irradiações, segundo salientou Ana Paula Fraga, acrescentando que também é projeto a ser realizado em breve a climatização das enfermarias adultas masculina e feminina.

Fonte e foto assessoria