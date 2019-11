III ENCONTRO DE ESCRITORES MONTE-ALEGRENSES COMEMORÁ EMANCIPAÇÃO

24/11/19 - 09:40:15

III Encontro de Escritores Monte-alegrenses & Convidados comemorará a Emancipação Política de Monte Alegre de Sergipe

Em 25 de novembro de 1953 o município de Monte Alegre de Sergipe, situado no alto sertão sergipano, é elevado à categoria de cidade. Na próxima segunda-feira, 25/11/19, acontecerá o III Encontro de Escritores Monte-Alegrenses & Convidados para festejar os 66 anos deste jovem município. Lugar de uma cultura ímpar que precisa ser preservada por todos os seus cidadãos.

Em 2015, os membros da comissão organizadora (Carlos Alexandre, Izaque Vieira, Márcia Fernanda e Marcos Antônio) tiveram a ideia de criar o I Encontro de Escritores Monte-Alegrenses & Convidados nos anos ímpares (2015, 2017 e 2019) e nos pares o Concurso Literário de Monte Alegre de Sergipe (2016 e 2018).

A Antologia que será lançada é composta por 98 textos de escritores, sendo 51 monte-alegrenses. Além desses escritores, há textos dos ganhadores do III Concurso de Poesia do Centro de Excelência 28 de Janeiro realizado em 2018 (São alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais e do Ensino Médio) e 9 textos dos ganhadores do I Concurso Literário de Monte Alegre de Sergipe.

A novidade desta edição foi o concurso para a escolha da capa da Antologia. A arte escolhida pela Comissão Organizadora foi do artista Raulino Dantas por retratar a feira do nosso município, sendo um patrimônio cultural que fará 100 anos em 2020. A Comissão Organizadora se preocupa em enfatizar algum aspecto local para torná-lo mais evidente na capa das antologias e abre espaço para artista da terra, pois a ideia é que todos possam ter o seu espaço reservado neste projeto.

Os idealizadores sonharam com o projeto, mas foi à parceria dos escritores que tornaram o sonho uma realidade junto ao apoio do comércio local, prefeitura municipal, Academias literárias e dos amigos incentivadores. Devemos lembrar que um sonho que sonha só não é somente um sonho, mas um sonho que se sonha junto torna-se realidade.

O lançamento da Antologia será na Câmara Municipal às 19h do dia 25/11/19. Todos estão convidados.

Por Carlos Alexandre N. Aragão

Membro da Comissão Organizadora