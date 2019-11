MINISTROS HUMBERTO MARTINS E FUX CONFIRMA PRESENÇA EM CONGRESSO EM ARACAJU

Ministros Luiz Fux e Humberto Martins confirmam presença em Aracaju para Congresso das ANOREGs

O vice-presidente do STF, ministro Luiz Fux, e o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e corregedor nacional de Justiça no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Humberto Martins, estarão presentes no XXI Congresso Brasileiro de Direito Notarial e de Registro, que se realizará entre os dias 27 e 29 de novembro, em Aracaju. Humberto Martins dará a palestra magna na abertura solene do evento, enquanto que o ministro Fux realizará a palestra de encerramento.

O Congresso é o mais importante evento da atividade extrajudicial brasileira e será realizado na capital sergipana graças aos esforços da Associação dos Notários e Registradores de Sergipe (Anoreg/SE), que concorreu com outras cidades do Brasil como sede.

O presidente da Anoreg/SE, Henrique Maciel, destacou a importância de um evento desse porte em nosso estado. “Muitos outros locais do país se disponibilizaram a fazer este evento. Não foi fácil para nós. Mas convencemos a Anoreg Brasil sobre o nosso grande interesse e a nossa capacidade de organização”, afirmou.

O evento contará ainda com a participação de especialistas na área jurídica que, por meio de atividades e palestras, promoverão trocas de experiências, atualização e ampliação de conhecimento para notários e registradores de todo o Brasil sobre os serviços extrajudiciais.

O eixo temático do XXI Congresso Brasileiro de Direito Notarial e de Registro é “Legalmente Simples: A proteção do cidadão na era digital”. Um tema que aprofunda a discussão sobre a necessidade de os cartórios mostrarem à sociedade que eles já estão na era digital e que o uso das novas tecnologias reflete, não só a tradicional segurança jurídica, como a melhora no atendimento e a consequente satisfação do usuário.

Derivados do eixo temático, vários outros temas serão abordados no evento. Dentre eles: “O impacto da lei geral de proteção de dados do Brasil”, “A contribuição dos cartórios na desburocratização do Brasil” e “A transformação digital e os registros públicos”.

Programação completa do Congresso em: https://anoreg.org.br/congresso2019/index.php/programacao/#quarta27

