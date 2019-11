SEMANA CONSCIÊNCIA NEGRA RESGATA FIGURAS HISTÓRICAS ESQUECIDAS

Mas o educador Paulo Cruz, professor de filosofia e sociologia, mestre em ciência da religião e cavaleiro da Ordem do Mérito Cultural, enxerga o símbolo de modo diferente. “Zumbi é importante, mas num contexto muito específico. Houve grandes abolicionistas, grandes intelectuais negros, grandes líderes – mesmo durante a vigência da escravidão – que estão de lado na história por não gerarem tanta mobilização quanto Zumbi”, argumenta.

Para Paulo Cruz, figuras negras históricas como os irmãos André e Antonio Rebouças, em especial André, o mais velho, representam de maneira muito mais clara o potencial e a capacidade dos negros em superar adversidades, vencer obstáculos sociais e inspirar pessoas como modelos de virtude. “Esses são negros que viveram nos períodos mais adversos da história e que tiveram um destaque incomum, inconcebível para a época. Eles decidiram impor suas ideias, estudar, se destacar. Quando olho para essas figuras, não vejo exceções. Vejo modelos para o resgate da dignidade da população negra”, enfatiza o professor.

Paulo Cruz foi um dos convidados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para o seminário História, Percursos e Perspectivas, que ocorreu na quarta-feira (20) e reuniu influenciadores negros para contar vivências sobre racismo, trabalho, consciência social e história do Brasil.

“A história que não me contaram”

Filhos de um rábula – um advogado que não possuía diploma, mas era autorizado a praticar a profissão -, a história dos irmãos Rebouças é repleta de realizações que marcaram a história do Brasil e que, ainda à sua época, eram consideradas grandes feitos. O pai, Antonio Pereira Rebouças, ativista dos direitos civis dos negros no século 19, foi um ávido combatente da independência brasileira e atuou como conselheiro pessoal de Dom Pedro II.

André Rebouças e seu irmão, Antonio, são considerados os primeiros negros brasileiros a cursar uma universidade. Nascidos em 1838 e 1839, respectivamente, estudaram engenharia na Europa. Baianos da cidade de Cachoeira, ambos voltaram ao Brasil graduados e iniciaram uma série de obras que, ainda hoje, fazem parte do cenário urbano das maiores capitais brasileiras. Os irmãos projetaram a ferrovia Paranaguá-Curitiba, considerada a maior obra da engenharia férrea nacional até então. Juntos, planejaram um sistema de distribuição de água que ajudou os cariocas durante a seca de 1870. André projetou as docas da Alfândega da baía de Guanabara e as docas D. Pedro II, hoje pontos históricos da capital fluminense.

O túnel Rebouças, estrutura rodoviária responsável pela conexão das zonas Norte e Sul da cidade do Rio de Janeiro, é uma das várias homenagens aos irmãos engenheiros.

E não é apenas o professor Cruz, entusiasta de figuras históricas, que reconhece André Rebouças como herói nacional. Joaquim Nabuco, influente escritor, primeiro diplomata brasileiro nos Estados Unidos e ferrenho defensor da abolição da escravatura, valorizou a grandeza do amigo em sua escrita.