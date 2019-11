TENENTE BM DE FOLGA PRENDE HOMEM EM FLAGRANTE POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO

24/11/19 - 07:53:27

O tenente Sinerio, do Corpo de Bombeiros Militar, prendeu em flagrante um homem neste sábado (23) por tentativa de homicídio.

As informações são de que a vitima, José Valentino dos Santos, 47 anos, estava dormindo embaixo da ponte Joel Silveira, no Mosqueiro, quando um elemento identificado como Antônio se aproximou e desferiu golpe de facão na região do peito.

O Tenente Sinerio prestou os primeiros socorros à vítima e em seguida, saiu em busca do elemento que desferiu o golpe e nas proximidades da entrada do Matapuã, conseguiu interceptar o agressor com duas armas brancas do tipo facão.

Em seguida o tenente acionou uma equipe do BPTUR que chegou rápido ao local e prenderam o acusado, levando-o para a delegacia.