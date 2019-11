A Amase e a imprensa

O papel da imprensa tem seus limites. Claro que sim! Alguns ultrapassam a eles e até vão além do permitido. Quaisquer radialistas e jornalistas não têm como mensurar o ponto a que pode chegar. Ir além dele depende de alguns fatores com relevância para o leitor ou ouvinte. A profissão é muito estressante e exige comportamento que vai além das condições humanas. Um deles é não se emocionar com a informação que vem sendo passada. Mas quem não se emociona?

A comunicação não pode e nem deve ir além do fato. Mas informar não é apenas fazer um relato frio do que aconteceu. Também se permite um pequeno toque de opinião, para ilustrar o trabalho que vem sendo feito. É uma responsabilidade grande, que se torna maior quando envolve decisões jurídicas. É como se equilibrar em “fios de navalhas”. Mesmo que, com a internet, se façam avaliações pessoais, nos grupos, inclusive por leigos, sobre membros do Poder Judiciário, principalmente em instâncias superiores.

O que se diz hoje sobre julgamentos no Supremo Tribunal Federal (STF) jamais se diria anteriormente. Que os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli o digam. Aliás, até se democratizou o esculacho, antes restrito a outros poderes, principalmente o legislativo, que jamais reclamou de ser a “Geni”. Até quando não merece.

O presidente da Associação de Magistrados de Sergipe (Amase), Gustavo Adolfo Plech Pereira, emitiu nota sobre notícia em que o radialista Alex Henrique, da Rádio Capital do Agreste, criticou a decisão da juíza da 2ª Vara Cível de Itabaiana, em que anulou a eleição para a Presidência da Câmara Municipal daquela cidade. De alguma forma mexe com questões políticas que podem ser avaliadas favoráveis ou contra.

Para a Amase, o “pronunciamento judicial fora emitido no exercício do convencimento motivado da magistrada, com base nos princípios e comandos constantes na Constituição Federal de 1988 e na legislação infra-constitucional vigente”. Como essas decisões podem ser interpretativas, ‘data vênia’, um olhar diferente não é pecado. As votações no STF têm pensamentos tão divergentes entre ministros, que sinceramente fica difícil saber quem fez a interpretação correta, distante de interesses políticos.

Plech lamentou a “incompreensão real do termo liberdade de imprensa e o seu uso fora dos limites constitucionais, atingindo a imagem e honorabilidade das pessoas”. Pode estar certo, a proclamada liberdade de expressão será sempre tolhida quando, de alguma forma, desagrada a quem tem a exclusividade do poder de decidir. É correto que a Amase posicione-se “pelo respeito ao imparcial exercício da atividade judicante”. Também é correto que o Sindicato dos Radialistas se coloque à disposição do seu sindicalizado e a força da imparcialidade.

A Associação dos Magistrado também faz o seu papel ao revelar que “qualquer tentativa de pressionar a magistratura não se coaduna com a manutenção e estabilidade da democracia”. È elogiável que a Amase preste todo o apoio à sua associada, o que é legítimo e digno para qualquer entidade. Entretanto, tomar “as medidas judiciais cabíveis”, como sugere a nota, amedronta, intimida e cerceia qualquer liberdade de expressão.

E isso tem um fato no mínimo desigual: quem julgará, no final, as tais medidas judiciais cabíveis”? É nesse ‘xis’ da questão que agride a democracia pela desigualdade de avaliação da verdade e da interpretação.

O bom seria que a Amase, com a responsabilidade que tem e a força que detem, buscasse o melhor entendimento, a paz e uma solução sem que saia vencidos e nem vencedores. Zelar pela democracia é uma missão de todos, para que excessos dos lados não se resolvessem nos tribunais.

Vai à Justiça

O Governo do Estado entra hoje na Justiça solicitando que seja decretada a ilegalidade da greve do professores, anunciada para amanhã pelo Sintese.

*** Será enviado ainda esta semana à Assembleia Legislativa, o texto de emenda do projeto sobre o triênio dos professores, no qual mostra que não haverá alteração no beneficio.

Apelo aos professores

O Governo faz apelo aos professores, que têm autonomia para decidir se sua escola vai entrar de greve, que mantenham as aulas para não prejudicar alunos que estão se encaminhando para o fim do ano letivo e serão os maiores prejudicados

*** Lembra que muitos deles vão precisar do certificado para fazer matrículas nas faculdades

Vai a Salvador

O governador Belivaldo Chagas viaja hoje à tarde a Salvador, para reunião com o colega Rui Costa (PT) e o presidente da empresa que arrendou as Fafens.

*** Os dois governadores vão tomar conhecimento dos projetos da empresa e sugerir que os servidores sejam mantidos na Fabrica de Fertilizantes.

Não segue Lula

O MDB vai segurar a sua posição de centro [talvez mais à direita] sem fazer oposição fechada ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

*** O MDB tem demonstrado que não pretende seguir os caminhos do ex-presidente Lula da Silva (PT).

Extremado e raivoso

Setores importantes do MDB admitem que o ex-presidente Lula deixou a prisão com um tom extremado e raivoso, “o que não é bom para a democracia”.

*** A maioria acha que Lula deveria ter convocado todos ao entendimento e iniciado um movimento de coalizão e não de incitação, para derrubar Bolsonaro.

*** Um emedebista histórico insiste que “a derrubada do atual presidente deve ocorrer nas urnas e não nas armas”.

Heleno e Machado

Os ex-deputados Heleno Silva (Republicano) e José Carlos Machado (DEM) tiveram uma conversa no final de semana e falaram sobre a posição política do País em relação aos partidos.

*** Admitiram que o Brasil vai acomodar três blocos: um de esquerda, outro de direita e um terceiro de centro.

Como fica o PDT

Em uma análise rápida avaliaram que o PDT pode não acompanhar o ex-presidente Lula em razão da posição do ex-governador Ciro Gomes, que se revela pré-candidato a presidente da República.

*** Um deles considera que Lula encontra dificuldade em movimentar o PT e que precisa ser mais humilde e readquirir a confiança do povo.

JB torceu pelo Flamengo

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) pousou sexta-feira com uma camisa do Vasco e postou no Instagran. Aproveitou e avisou: “sou vascaíno e tenho orgulho da herança que recebemos do nosso irmão Jugurta”.

*** Disse que 90% é Vasco, mas na disputa da Libertadores “torço pelo Flamengo”.

*** – Afinal de contas é Mengo do Brasil contra River da Argentina. Quero a Libertadores no meu País, disse.

Troca de partido

De Lima, onde assistiu ao jogo Flamengo e River, André Moura (PSC) disse que esteve no jantar do governador do Rio, Wilson Witzel, e do presidente da Assembleia, deputado André Ceciliano (PT), com a direção nacional do PSL.

*** André disse que não há nada certo sobre filiações, apenas uma aproximação. Mas sem decisão tomada.

Outros Partidos

André Moura disse ainda que outros partidos, além do PSL, também procuram o governador do Rio, como é o caso do Partido Liberal (PL) e do Solidariedade (SD): “Há conversas políticas com todos. Viando fortalecimento político visando 2020e 2022”.

*** Sobre sua filiação a outro partido, André disse que é liderado por Witzel, mas que não há qualquer entendimento para deixar o PSC.

Valadares e sucessão

O senador Valadares (PSD) diz que é “pura especulação tratativas de entendimentos do PT e o PSB. A candidatura do PSB a prefeito de Aracaju é uma posição natural em face das últimas eleições”.

*** Pela primeira vez o senador Valadares fala sobre sucessão municipal na Capital e mostra que o PSB vai à disputa. O nome preferido é o de Valadares Filho.

Abraço e beijo

Sexta-feira, durante abertura do 7º Congresso Nacional do PT, em Maceió, Márcio Macedo dá um abraço em Lula e beija-lhe a cabeça.

*** E diz: “mais uma vez dei um forte abraço na minha referência na política, no homem que foi capaz de tirar milhões da miséria e resistiu a uma prisão injusta e ilegal”.

Pedras do xadrez

O ex-deputado Ivan Leite (Republicanos) disse ontem que está em stand by. Analisa o momento para mexer corretamente “nas pedras do xadrez” sobre as eleições municipais em Estância.

*** Disse que tem recebido convites para filiar-se a outros partidos, mas que ainda não decidiu nada. Inclusive, algumas pessoas estão sugerindo seu nome para disputar a Prefeitura.

Um bom bate papo

Falta checagem – Notícias falsas publicada gratuitamente nas redes e transmitidas por algumas rádios que não checam a veracidade dos fatos.

É um absurdo – O clima é tenso e não ajuda em nada. Em evento do Aliança pelo Brasil, bolsonaristas falam de morte a ‘esquerdistas’.

Fica difícil – Algumas legendas começam a se desintegrar em razão da dificuldade que terão para eleger pelo menos um vereador em Aracaju.

Sobre a Fafen – O deputado Zezinho Sobral (Podemos) diz que a retomada da Fafen em Sergipe é uma vitória do Estado e de Laranjeiras.

Tem camisinha – É bom saber: todas as unidades de saúde do SUS têm camisinhas, testes e tratamentos gratuitos para Infecção Sexualmente Transmissível – IST.

Postos de trabalho – Coronel Rocha (Cidadania) divulga que o desemprego em São Cristóvão, no acumulado de janeiro a outubro deste ano, perdeu 294 postos de trabalho.

Vai à plenária – Márcio Macedo participou, ontem, ao lado da presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, de plenária nacional da CNB, tendência interna do partido.

Clóvis Silveira – Um novo dia é o reflexo de uma nova chance para ser feliz e para correr atrás dos sonhos que ainda não foram realizados!

Encontro da Unale – Deputados de todo País discutem em Salvador temas importantes que fortaleçam e destaquem as Assembleias Legislativas.

Academia de Educação – A Academia Sergipana de Letras realiza, dia 05 de dezembro, solenidade de instalação da Academia Sergipana de Educação. Será as 17 horas no auditório do TJ/SE.