Adepol/SE realiza seminário para celebrar o Dia do Delegado de Polícia

25/11/19 - 15:20:59

No próximo dia 3 de dezembro, comemora-se o Dia do Delegado de Polícia. Em Sergipe, para marcar a data, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe (Adepol/SE) vai realizar um seminário que tem como principal enfoque a defesa das prerrogativas do cargo de Delegado, além de fazer um apanhado da evolução da carreira ao longo dos anos.

O evento ocorre na Academia de Polícia Civil (Acadepol) e reunirá Delegados, convidados e alunos do curso de formação do concurso de Delegados, que está em andamento naquela instituição de ensino.

O seminário será aberto pelo Dr. Isaque Cangussu. Em seguida, o Dr. Adelmo Pelágio, vice-presidente jurídico, proferirá palestra com o tema “Origem da carreira de delegado de Polícia”. Logo após, o advogado e procurador do Estado Dr. Evânio Moura palestrará sobre “A atuação do Delegado de Polícia: prerrogativas e debates atuais”.

Para o presidente da Adepol/SE, o Delegado Isaque Cangussu, o profissional Delegado possui extrema importância para a garantia de direitos.

“O Dia do Delegado de Polícia foi instituído nacionalmente pela Lei 13.567/2017. Pensando nisso, resolvemos fazer um evento que marcasse a data e homenageasse esse profissional. Quis o legislador constituinte que as polícias civis fossem dirigidas por servidores de carreira e que tivessem formação adequada. Esse servidor é o Delegado de Polícia, a quem cabe a apuração de infrações penais, sem prejulgamentos ou interesse de incriminar, senão o objetivo de esclarecer a verdade. Diante da relevância da função, queremos que o dia 3 de dezembro seja sempre mais uma oportunidade de lembrar a importância desse profissional e de homenageá-lo”, ressalta Isaque Cangussu.

A iniciativa da diretoria da Adepol/SE também vai prestigiar delegados de Polícia escritores de obras acadêmicas. Para tanto, irá promover uma exposição resumida dos seguintes livros: Lampião contra o Mata Sete, Lampião e o Cangaço na Historiografia de Sergipe (Dr. Arquimedes Marques); Comentários à Lei 12.850/2013 (Dr. Antônio Wellington); Políticas Públicas de Reinserção Social (Dr. Gabriel Nogueira); O Direito Penal dos Vulneráveis (Dra. Daniela Lima); O princípio anticorrupção (Dr. Osvaldo Resende) e Latinoamérica y Derecho en Exposición – vol. IX (Dr. Abelardo Inácio).

Por Diego Rios Sátiro de Moraes

Foto assessoria