Alese realiza Sessão Especial pelo centenário do poeta Santo Souza

25/11/19 - 12:00:05

Logo mais, às 17h, a Assembleia Legislativa de Sergipe realiza Sessão Especial pelo centenário do poeta Santos Souza. A proposta é de autoria do presidente da casa, deputado Luciano Bispo.

Foi aprovado na Assembleia Legislativa de Sergipe PL 129/2018 de autoria da então deputada estadual Ana Lula (PT), que institui o ano de 2019 como o “Ano Cultural Poeta Santo Souza”, em comemoração aos 100 anos de seu nascimento.

A proposta tem o objetivo de homenagear José Santo Souza, poeta, natural da cidade de Riachuelo, membro da Academia Sergipana de Letras, membro efetivo da Associação Sergipana de Imprensa e membro correspondente da Academia Paulista de Letras, em razão da sua imensurável contribuição à cultura de Sergipe.

Fica estabelecido que no ano de 2019 podem ser promovidos seminários, palestras e audiências públicas sobre a vida e obra de Santo Souza, bem como sobre a literatura sergipana e os seus respectivos representantes; os eventos organizados devem envolver atividades que visem a promoção de debates, como também discussões sobre a literatura sergipana; e entidades da sociedade civil organizadas envolvidas com a temática, em especial a Academia Sergipana de Letras, pode criar, independente da criação pelas secretarias do estado, comissões de organização de debates, seminários, audiências e eventos.

Da Alese