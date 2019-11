Brigada Itinerante de Combate à Dengue atuará em mais 4 municípios nesta semana

25/11/19 - 05:10:58

Brigada Itinerante estará em Nossa Senhora Aparecida, Santa Rosa de Lima, Japaratuba e Muribeca

A Brigada Itinerante de Combate à Dengue já cobriu dois terços dos 75 municípios sergipanos desde que foi acionada, em 11 de julho deste ano. Sua missão é apoiar os municípios no trabalho de controle do Aedes Aegypti, o mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Levando ações educativas e ativas na identificação e destruição dos criadouros, a brigada conta com um efetivo de 100 trabalhadores, sendo 88 agentes de endemias, supervisores, coordenadores e condutores.

Na próxima semana, a Brigada Itinerante estará em mais quatro municípios sergipanos. Nesta segunda-feira (25), a força-tarefa vai a Nossa Senhora Aparecida. Na terça-feira (26), a Santa Rosa de Lima; na quarta e quinta-feira, 27 e 28, ao município de Japaratuba; e na sexta-feira (29), a Muribeca. Segundo o coordenador da Brigada, Edvaldo Ferreira Maciel, a definição do tempo que a brigada passa em cada município depende do número de imóveis existentes.

A atuação da Brigada Itinerante, uma estratégia do governo do Estado, contribuiu decisivamente para reduzir os riscos de disseminação da dengue, conforme mostra o sexto e último Levantamento Rápido do índice de Infestação pelo Aedes Aegypti (LIRAa), que aponta uma queda de 26 para quatro no número de municípios em alto risco, considerando o quarto e o sexto levantamento. O LIRAa é realizado a cada dois meses.

Fonte e foto SES