Cidadania define candidatutas em Aracaju, Socorro, Barra, SC

25/11/19 - 09:43:20

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) confirmou na manhã desta segunda-feira (25) que o partido deve lançar candidaturas em várias prefeituras de Sergipe e que, na capital e nos municípios de Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros, os nomes já estariam definidos.

Durante a entrevista que concedeu ao jornalista Carlos Ferreira, no Jornal Espaço Livre, Alessando Vieira falou também sobre o trabalho que vem sendo realizado no senado, informando que o Projeto de Lei sobre a prisão em 2ª Instância, conta hoje com cerca de dois milhões de assenaturas. “Não é possível que um acusado tenha que passar por quatro instâncias para cumprir pena”, disse o senador.

Sobre o trabalho que vem desenvolvendo em prol de Sergipe, Alessandro Vieira disse que “ninguém faz nada sozinho e eu tenho muito orgulho de construir nosso mandato no senado federal acompanhado de uma equipe extraordinária, que ousa pensar fora da caixinha tradicional e fazer política de verdade, para servir a quem precisa”, afirmou o senador.

Ao ser questionado se pretende disputar o governo do estado, Alessandro disse que no momento seu foco é o mandato no senado, para qual foi eleito e que vem conversando sobre o assunto, inclusive, com o deputado federal Laércio Oliveira, a quem ele classifica como “cumpridor de seus compromisso. Nós estamos conversando e no momento certo decidiremos”, disse Alessandro.

Sobre os candidatos nos municípios sergipanos, o senador disse que “já temos sim a definição em Barra dos Coqueiros com o nome de Herbert Pereira, que é cidadão da Barra, ficha limpa e conhece os problemas do município. Em São Cristóvão temos o nome do coronel Rocha, que foi nosso colega no RenovaBR e no município de Nossa Senhora do Socorro, temos do deputado Samuel Carvalho”, informou.

Em Aracaju, o senador Alessandro Vieira informou que o partido tem alguns nomes que estão sendo discutidos e lembra os nomes da vereadora Emília Corrêa, Dr. Emerson Ferreira e o empresário Milton Andrade. O senador não informou quem seria o candidato, mar garantiu que “o Cidadania vai ter candidato em Aracaju e em grande parte dos municípios sergipanos”.