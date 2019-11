DNIT acompanha Programa Monitoramento e Controle de Ruídos na duplicação da BR-101

25/11/19 - 17:13:18

Mais uma campanha do Programa de Monitoramento e Controle de Ruídos nas obras de duplicação e restauração da BR-101/PE/AL/SE/BA foi realizada pela Gestão Ambiental e acompanhada pelo DNIT, entre os municípios de Palmares/PE e Conceição do Jacuípe/BA, em novembro/2019.

O trabalho, que é executado mensalmente, tem como principal objetivo a verificação dos níveis sonoros gerados nas áreas de apoio e frentes de serviço do empreendimento. Desta forma são definidas ações que podem ser realizadas, evitando possíveis impactos a serem gerados aos colaboradores e às comunidades vizinhas às obras. O monitoramento de ruídos é executado com o uso de um medidor de pressão sonora (decibelímetro).

As medições são feitas nas áreas de apoio (canteiro de obras, áreas de empréstimo) e frentes de obras próximas às comunidades lindeiras interceptadas pela rodovia. Para a avaliação dos níveis sonoros obtidos são consideradas as condições climáticas locais, as características do entorno que influenciam na geração e propagação dos ruídos e o atendimento às determinações estabelecidas na ABNT NBR 10.151:2019 – Acústica – Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas.

É importante destacar que, quanto mais alto o ruído, menor deve ser o tempo de contato com ele. No caso dos trabalhadores expostos a essa condição, é fundamental o uso do protetor auricular adequado, de acordo com os níveis de tolerância estabelecidos na Norma Regulamentadora do Trabalho nº 15 (NR 15).

Fonte e foto assessoria