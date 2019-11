Em parceria, Prefeitura e Instituto Arapyaú constroem soluções criativas

O crescimento das cidades e, consequentemente, da população, tem exigido dos gestores públicos soluções inovadoras para os principais problemas dos municípios. Na capital sergipana, um dos meios encontrados pela gestão foi se unir a instituições cujas propostas convergem com as da administração e, neste sentido, em junho deste ano, a Prefeitura de Aracaju firmou convênio com o Instituto Arapyaú para fortalecer sua capacidade institucional e buscar respostas rápidas, eficazes, criativas e eficientes para os desafios da gestão pública.

O convênio faz parte do programa Cidades e Territórios, do Instituto Arapyaú que, com 11 anos de existência, atua para colaborar com o bem-estar social, ambiental e econômico. Para isso, técnicos trabalham na buscam de soluções criativas e inovadoras. E foi justamente pela expertise da organização sem fins lucrativos que a gestão municipal de Aracaju decidiu aprofundar o olhar e as ações para melhor desenvolver a cidade e atender às demandas da população.

Com um gestor local do Instituto Arapyaú integrado à Prefeitura de Aracaju e os técnicos designados pela administração municipal, a parceria vai trabalhar nas secretarias da Saúde (SMS), da Educação (Semed), da Assistência Social, de Governo (Segov) e na Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), e esse trabalho já está sendo amplamente desenvolvido nas duas primeiras pastas.

“Estamos dentro do município para entender a realidade local e trazer metodologias diferentes. Costumamos associar muito inovação à tecnologia, e não é necessariamente isso. Se trata mais de usar metodologias diferentes, trabalhar de maneiras diferentes para alcançar os objetivos. E é isso que essa parceria se propõe e está fazendo”, explica a gestora local do Instituto em Aracaju, Larissa Leme.

O primeiro trabalho realizado pelo Instituto na Saúde e na Educação foi diagnosticar quais os problemas mais complexos que precisam ser solucionados. Na Saúde, foi identificado que a mortalidade infantil é o fator que demanda ações inovadoras para que haja a melhora nos índices. Já na Educação, o item a ser melhorado é o índice de reprovação.

“Na Saúde, decidimos atuar no pré-natal e, dentro desse projeto, temos três frentes de trabalho. Uma delas visa a aumentar a quantidade de consultas que as mulheres fazem no pré-natal. O projeto ConVIDA tem sido uma das estratégias utilizadas com o intuito alcançar as mulheres e entender o que as leva a não fazerem o pré-natal, o que influencia”, ressalta a gestora ao destacar que na Saúde a organização das filas para exames e a construção de banco de dados também estão entre os projetos.

Na área da Educação, o Instituto, junto à gestão municipal, tem atuado com quatro projetos, um que diz respeito ao fluxo de frequência dos alunos, outro que atua para o engajamento dos estudantes, o terceiro trata do acompanhamento do corpo diretivo das escolas e o quarto está focado em trabalhar a partir das avaliações aplicadas nas unidades de ensino. Inicialmente, esses projetos pilotos estão sendo desenvolvido em três Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs).

“Identificamos que a frequência tem impacto direto na reprovação. O primeiro passo foi o de ajudar as escolas a criarem um fluxo de acompanhamento de frequência, para que possam entender a causa da ausência de alunos. Daí, seguimos e chegamos à conclusão de que não adianta só conscientizar os pais sobre a importância da escola, é preciso e fundamental engajar o aluno”, pontua Larissa.

O quarto projeto tem relação direta com o que se extrai das avaliações realizadas nas escolas. “O ideal é que, com essas avaliações se possa entender em que momento da aprendizagem o aluno se encontra para trabalhar em sala de aula de forma pontual. Então, nosso intuito é entender essas realidades e começar a criar uma cultura para usar os instrumentos e avaliações para intervir na aprendizagem do aluno e não deixar com que eles, simplesmente, reprovem no final do ano”, considerou a gestora.

O convênio entre a Prefeitura e o Instituto terá duração de 15 meses, com previsão para ser concluído em 2020. Além de garantir apoio técnico para a implementação dos processos de competências organizacionais, por meio de consultores e especialistas, a entidade disponibiliza para a Prefeitura assessoria jurídica para diagnóstico e melhoria da legislação, voltada à inovação. Tanto a contratação dos profissionais quanto a atuação deles são custeadas pelo instituto, com recursos próprios e privados.

À Prefeitura cabe garantir equipe técnica para o projeto. A gestão também é responsável por providenciar o que for necessário, nos âmbitos administrativo, jurídico e legal, para viabilizar as ações do plano, como a disponibilização de espaço físico para o trabalho da equipe.

