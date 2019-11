Energisa oferece mais uma oportunidade para negociação de dívidas

25/11/19 - 07:45:48

A Energisa está com uma campanha de negociações de dívidas com condições especiais na quitação de débitos de clientes de baixa tensão das classes de consumo residencial, industrial, comercial e rural. As negociações seguem até esta segunda-feira, dia 27 de dezembro.

Para ter direito às condições especiais, é necessário ter apenas uma fatura com mais de 30 dias em atraso.

A campanha Receita de Mestre oferece condições especiais na quitação de débitos, como desconto de 100% dos encargos para pagamentos à vista e possibilidade de parcelamento em até 24 meses, com desconto de até 50% dos encargos e parcela mínima de R$ 20,00. As negociações começaram nessa segunda, 18 de novembro, e seguem até o dia 27 de dezembro, período em que os clientes podem aproveitar o 13º salário para quitar seus débitos com as contas de energia e passarem o Natal e o início de ano mais tranquilos.

O público-alvo desta campanha são os chamados clientes de baixa tensão, aqueles que recebem a energia pronta para o uso final, geralmente destinada a pequenos consumidores, como residências e pequenos comércios, com voltagens de 127, 220, 380 e 440 volts. Para ter direito às condições especiais, é necessário ter apenas uma fatura com mais de 30 dias em atraso.

A negociação do pagamento dos débitos pode ser feita pelo titular da conta através da Gisa, o atendimento virtual da Energisa pelo WhatsApp, do site www.energisa.com.br, do Call Center 0800 079 0196 ou, presencialmente, em uma das agências de atendimento – em Aracaju, o ponto de atendimento fica localizado na Rua Santa Catarina, 204, bairro Siqueira Campos – munido de documento de identificação.

A campanha, de âmbito nacional, alcança os consumidores atendidos pela empresa em 11 estados: Acre, Rondônia, Paraíba, Sergipe, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo e Paraná.