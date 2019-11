Filho de Gugu assina liberação de corpo de apresentador. Apresentador morreu aos 60 anos após sofrer um acidente doméstico nos Estados Unidos

25/11/19 - 17:23:39

João Augusto assinou a liberação do corpo do pai, Gugu Liberato, para ser transferido dos de Orlando, nos Estados Unidos, para São Paulo, no Brasil. A informação foi dada pela assessoria de imprensa do apresentador, nesta segunda-feira (25).

“O corpo já foi liberado do instituto responsável pelas necrópsias e laudos (o equivalente ao IML no Brasil), que aguarda a autorização de retirada pela funerária. Esse documento foi assinado na noite de domingo (24/11) por João Augusto Liberato (primogênito do apresentador) e entregue nesse instituto. Conforme já informamos, seguindo as leis da Florida, é o filho de Gugu quem precisa assinar toda a documentação referente a esses trâmites. O próximo passo é a funerária retirar o corpo. Isso acontecerá mas próximas horas. A funerária vai preparar para translado para o Brasil”, dizia o comunicado.

O velório de Gugu Liberato deve ocorrer na quinta na Assembleia Legislativa de São Paulo. O apresentador será enterrado no jazigo da família, no Cemitério Getsêmani, no Morumbi, também na capital paulista, onde o corpo de seu pai, Augusto Claudino Liberato, descansa.

“Ainda não temos a data da chegada do corpo ao Brasil. Todo esse processo está seguindo os trâmites legais. Até agora trabalhamos com uma previsão de data, quinta-feira (28/11). O velório acontecerá na assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e será aberto ao público para que os fãs possam se despedir de Gugu. Gugu será sepultado no jazigo da família no Cemitério Getsêmani, Morumbi, em São Paulo”, concluia o comunicado.

O apresentador morreu aos 60 anos, na sexta-feira (22), dois dias depois de sofrer um acidente em sua casa, em Orlando, nos Estados Unidos. Gugu pisou no chão de drywall do sotão quando fazia um reparo em ar-condicionado no sotão. O chão cedeu e ele caiu de uma altura de 4 metros, batendo a cabeça contra um móvel.

O apresentador foi socorrido pela mulher, Rose di Matteo, que estava na casa com os três filhos: João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Sofia e Marina, de 15 anos.

João Dória, governador de São Paulo, decretou luto oficial de 3 dias em homenagem a Gugu Liberato.

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

A família do apresentador respeitou seu desejo de doação de órgãos. Os procedimentos foram realizados no hospital em Orlando, nos Estados Unidos. A retirada dos órgãos, que podem ajudar até 50 pacientes da fila de transplante, durou mais de seis horas e foi realizada na madrugada do domingo (24) depois de uma menção de honra a Gugu feita por familiares, amigos e equipe médica. Leia o texto da menção na íntegra abaixo.

“Momento de honra,

Neste momento e a partir deste momento, honramos Antonio Augusto Moraes Liberato e essa oportunidade de salvar e melhorar a vida de outras pessoas. Ao cuidarmos dele agora, também somos responsáveis por cuidar desse gracioso presente da vida. Estendemos nosso respeito e gratidão à família e os mantemos em nossos pensamentos. Ao tocarmos a vida de muitos hoje, podemos entender nosso papel em transmitir o presente heroico da vida de um ser humano para outro. Que tenhamos um momento de silêncio agora para lembrar Gugu Liberato e todos os que se juntam à sua história do passado, presente e todos os dias à frente.”

Na mesma cerimônia, foi lido o seguinte texto escrito pelos familiares de Gugu em primeira pessoa: “Deus em sua infinita bondade nos dá a oportunidade da vida. Vivi minha jornada na Terra seguindo os ensinamentos que recebi de meus pais , Augusto e Maria do Céu. Com eles aprendi a importância de olhar para o próximo com amor e fraternidade.

Agora eu sigo adiante por um caminho que me levará mais próximo ao Pai. E neste momento quero praticar os ensinamentos do mestre Jesus. Assim como ele compartilhou o pão com os seus, eu compartilho meu corpo com aqueles que necessitam de uma nova oportunidade de viver.

Aos meus familiares eu agradeço por terem realizado a minha vontade. Tenham certeza que, a partir de agora, eu estarei batendo em muitos outros corações e compartilhando minha vida com outros irmãos.

Que eu seja um instrumento de amor, oportunidade e de luz.

Gugu”

