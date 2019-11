Fundação João Mangabeira aborda Participação da Mulher na Política

A Fundação João Mangabeira (FJM) de Sergipe realizou no último sábado (23), na sede do Partido Socialista Brasileiro de Sergipe, em Aracaju, a terceira e última rodada de debates do “I Encontro de Formação dos Segmentos Organizados do PSB”, proporcionando aos presentes a discussão de temas como Feminismo e Participação da Mulher na Política.

Em sua palestra, a advogada, feminista e ativista negra, Valdilene Martins, destacou a importância da sociedade conhecer o verdadeiro conceito do feminismo. “Não é uma guerra de sexo ou inversão de soberania, a gente quer apenas igualdade. As mulheres buscam ocupar o lugar que é delas por direito, a gente não quer se sobrepor aos homens, queremos parceria, ter autonomia e o pleno exercício da cidadania. Queremos ainda ser iguais em direitos e obrigações, é isso que o feminismo busca”, explicou.

Valdilene ressaltou ainda a iniciativa do PSB em estar promovendo esse tipo de debate com seus segmentos e participação da sociedade. “Achei fantástica essa iniciativa, os partidos políticos são muito masculinos e muito brancos. Trazer esse debate com recorte de gênero e recorte racial é extremamente positivo para vislumbrar uma mudança. Espero que todos os partidos estejam fazendo isso, que copiem essa iniciativa do PSB porque o caminho é esse para a gente viver uma nova política”, parabenizou.

O debate também levou informações sobre a participação da mulher na política, através da advogada especialista em direito eleitoral, Ana Menezes, que abordou a ocupação da mulher na política brasileira. “Os dados mostram que ainda é pequena a participação da mulher na política nas esferas municipais, estaduais e federal. Com esse evento o PSB demonstra seu compromisso e responsabilidade em capacitar através de cursos que serão realizados pela Fundação João Mangabeira para aproximar essas mulheres da política mostrando a importância e o papel da mulher vereadora em cada município. Acredito que essa sistemática é importante para fortalecer as mulheres em todo o estado e tornarem elas mais competitivas nas próximas eleições”.

Como presidente estadual do PSB em Sergipe, Valadares Filho destacou que as propostas criadas durante os eventos realizados em Sergipe terão um papel significativo na “autorreforma” proposta pelo PSB nacional. “É importante registrar que nestas três oportunidades conseguimos extrair várias ideias e propostas relevantes que serão anexadas às do PSB nacional com o objetivo de que sejam utilizadas por nossos quadros e que melhorem de forma efetiva a aplicação das políticas públicas na sociedade”.

A presidente da FJM em Sergipe considerou que o objetivo do Encontro foi atingido em todos os debates. “Promovemos formação política de maneira integrada, dialogando sobre temas transversais com todos os segmentos do partido e também construímos propostas concretas para o crescimento dos segmentos, a autorreforma do partido e as eleições 2020”, afirmou Niully Campos.

