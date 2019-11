GOVERNO INICIA ENTREGA CARTÕES E SENHAS DO PROGRAMA MÃO AMIGA

25/11/19 - 11:06:44

Mais de 4 mil trabalhadores da citricultura receberão o benefício pago no período da entressafra em 14 municípios

Os beneficiários do Programa Mão Amiga Laranja residentes nos 14 municípios da colheita da laranja já começaram a receber os cartões e novas senhas da edição 2019 do programa, para que estejam aptos a fazer o saque da primeira parcela do benefício no próximo dia 30 de novembro. A entrega começou na sexta-feira, 22, com os municípios de Cristinápolis e Umbaúba e seguirá para os demais municípios até esta sexta-feira, 29. O programa é realizado pelo Governo de Sergipe, através da secretaria de Estado da Inclusão, da Assistência Social e do Trabalho – Seit, com investimento de R$ 756.770,00 por meio do Fundo Estadual de Combate à Pobreza.

Completando 10 anos de programa, a edição 2019 beneficiará mais de 4 mil catadores de laranja que, durante o período da entressafra do cultivo, perdem parte de sua fonte de renda. “É muito emocionante participar desta série histórica de dez anos de ‘Mão Amiga’. A gente começou o programa de maneira extremamente rudimentar, quando ainda não havia sistema informatizado. Depois, o programa foi caminhando para uma crescente e cada vez tem mais trabalhadores. Em 2019, há uma perspectiva de crescimento, com cerca de 4.500 beneficiários”, disse a coordenadora do Programa Mão Amiga na SEIT, Heleonora Cerqueira da Graça.

A catadora de laranja Maria Solange dos Santos, de Cristinápolis, trabalha há dois anos na citricultura e destaca a importância do benefício no período da entressafra. “É um benefício maravilhoso nesta época que tem pouca laranja. Nos ajuda a pagar uma conta de água, de luz, comprar um alimento para comer. Se não tivesse o benefício, eu nem imagino como seria, pois muita gente vive da laranja, assim como eu”. O jovem catador Michael Soares da Silva, de 20 anos, completa: “Trabalho catando laranja há seis anos. Esta foi a primeira vez que me inscrevi e consegui, graças a Deus. É uma ajuda bem grande no Verão, pois nessa época, o sol aperta e a laranja diminui”.

O prefeito de Umbaúba, Humberto Santos Costa, ressaltou a parceria do Governo do Estado com os municípios. “Essa parceria reflete o comprometimento e o compromisso do Governo de Sergipe com a citricultura do Estado. Neste ano, o número de beneficiários aumentou. A primeira parcela já será paga neste dia 30 de novembro. A gente sabe que esse dinheiro não vai resolver a vida dos trabalhadores, mas vai ajudar muito aos que precisam”, afirmou sobre o programa, que paga 4 parcelas de R$ 190 aos beneficiários, no período da entressafra do cultivo.

Além de Cristinápolis e Umbaúba, também receberão os cartões e senhas do Mão Amiga Laranja os trabalhadores rurais dos municípios de Estância, Itaporanga, Itabaianinha, Indiaroba, Boquim, Arauá, Riachão do Dantas, Santa Luzia do Itanhy, Pedrinhas, Lagarto. Aos beneficiários dos municípios de Tomar do Geru e Salgado, os cartões e senhas serão entregues posteriormente, pois eles receberão a primeira parcela somente em 30 de dezembro, junto com a segunda parcela. Em razão de um impasse relacionado à representação sindical de cerca de 600 trabalhadores rurais desses dois municípios, a SEIT buscou o Ministério Público do Trabalho, que mediou uma negociação, garantindo que esses trabalhadores rurais possam acessar o benefício. As inscrições homologadas serão enviadas pelos respectivos Sindicatos e pela Fetase à SEIT até o final do mês.

ASN