GOVERNO PEDIRÁ NESTA SEGUNDA-FEIRA ILEGALIDADE DA GREVE DOS PROFESSORES

25/11/19 - 06:24:30

Os professores decidiram, por unanimidade em assembleia realizada na última quinta-feira (22) deflagrar greve por tempo indeterminado a partir desta terça-feira (26). O Sintese informa que o governo quer retirar direitos conquistados com muita luta do nosso Plano de Carreira e do Estatuto.

Por conta disso, o Governo do Estado entra nesta segunda-feira (25) na Justiça solicitando que seja decretada a ilegalidade da greve do professores, anunciada para amanhã pelo Sintese.

Será enviado ainda esta semana à Assembleia Legislativa, o texto de emenda do projeto sobre o triênio dos professores, no qual mostra que não haverá alteração no beneficio.

O Governo faz apelo aos professores, que têm autonomia para decidir se sua escola vai entrar de greve, que mantenham as aulas para não prejudicar alunos que estão se encaminhando para o fim do ano letivo e serão os maiores prejudicados