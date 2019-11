Heleno Silva demonstra grande preocupação com a seca que já maltrata regiões do Estado

25/11/19 - 00:50:54

O ex-deputado federal Heleno Silva (Republicanos) disse neste domingo (24) que “entra ano e sai ano e a situação da seca no Estado de Sergipe mais uma vez castiga o sertanejo. Este ano já são nove, as cidades que decretaram estado de emergência por causa da estiagem: Canindé de São Francisco, Nossa Senhora da Glória, Gararu, Porto da Folha, Monte Alegre, Poço Redondo, no Alto Sertão, além de Tobias Barreto e Poço Verde (Centro Sul) e Frei Paulo no Agreste Central. E olha que nem estamos no Verão”.

Conhecedor do que representa a falta de chuvas para essas regiões, Heleno Silva disse estar preocupado. Para ele a seca já começa a atingir os moradores, criando dificuldades, principalmente, aos da zona rural, deixando povoados inteiros dependentes de carros-pipas.

No final de semana em um dos programas de rádio que faz no sertão sergipano, ele recebeu, através de mensagens em seu celular pedidos de ajuda. Outros “ligaram para o programa e fizeram reclamações da falta de água”, disse ele.

Com poder aquisitivo baixo, muitas dessas pessoas não podem comprar ‘carradas’ de água, que estão em média a R$ 150 e utilizam os locais onde os animais também bebem. O que pode ocasionar problemas de saúde, piorando ainda mais a vida das pessoas. Animais estão sendo vendidos a baixo custo para que não morram de sede.

Heleno fez o pedido no ar, na rádio, e disse que vai a Brasília cobrar que o Governo Federal, através da Secretaria Nacional da Defesa Civil tome providências para resolver a situação, antes que vire calamidade pública. Ele falou que, “a seca é uma realidade e tem que haver um planejamento. Não se pode esperar que o problema aconteça todos os anos, para que se corra atrás para tentar resolver”. O sertanejo está precisando de ajuda e devemos, todos, cobrar uma solução”, disse Heleno.