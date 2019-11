Inscrições abertas para Assistência Técnica e Gerencial Agroindústria

25/11/19 - 09:11:13

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe (Senar) está com inscrições abertas para o programa de Assistência Técnica e Gerencial para Agroindústria. O programa beneficiará 60 produtores de queijos no Alto Sertão.

O programa tem por objetivo trazer boas práticas de produção, fortalecendo a atividade e agregando valor aos produtos. A assistência técnica tem duração de dois com visitas técnicas mensais e treinamentos.

O presidente do Senar/SE, Ivan Sobral, destacou a importância do programa. “Sabemos da importância social e econômica das queijarias, por isso estamos lançando o programa de Assistência Técnica para Agroindústria. Inicialmente, 60 produtores serão beneficiados com o programa que ajudará os produtores de queijo a regulamentar e agregar valor ao produto”, afirma.

Para participar, os interessados deverão realizar o cadastro através do link disponível no site www.senarsergipe.org.br ou através do telefone 3211-3264. As inscrições devem ser realizadas até 10 de dezembro.

Prospera Semiárido

O programa de Assistência Técnica para Agroindústria faz parte do programa Prospera Agropecuária Semiárido do Senar, em parceria com a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), que beneficiará 568 produtores em Sergipe nas cadeias de agroindústria, leite e fruticultura. Serão investidos R$ 4 milhões em assistência técnica.

Fonte e foto assessoria