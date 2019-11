Já escolheu o seu presente de Natal? O nosso é ajudar a combater a fome

25/11/19 - 10:45:23

O Natal é a época mais feliz do ano, menos para quem tem fome. Para amenizar o sofrimento de milhares de famílias, a Legião da Boa Vontade promove, anualmente, a sua tradicional campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!. A iniciativa que visa angariar alimentos para compor as cestas a serem entregues nas cinco regiões brasileiras, complementa o trabalho diário que a Instituição realiza ao longo do ano, por meio de serviços e programas socioeducacionais que promovem o desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos e famílias em situação de vulnerabilidade social.

Neste ano, a meta é entregar mais de 40 mil cestas, e temos a certeza de que, com a sua doação, a LBV garantirá o alimento na mesa dessas famílias, proporcionando a elas um Natal digno, sem fome e feliz. Por isso, a Solidariedade é o maior presente que elas podem receber, pois, em cada cesta, além do indispensável alimento para o sustento dessas famílias, há sorriso, amor e esperança, para que elas se sintam fortalecidas e possam lutar pelos seus direitos.

Quer saber como presentear uma família? Acesse agora www.lbv.org e doe quantas cestas puder! Siga, curta e compartilhe as ações da LBV nas redes sociais no endereço: LBVBrasil no Facebook, no Instagram e no YouTube.

Em Aracaju o Centro Comunitário de Assistencia Social da LBV está localizado na Rua Reis Lima, 181 – Bairro Industrial – contato: 3241-4614

Da assessoria