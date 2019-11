LEILÃO DE BENS DOS CORREIOS ACONTECE NESTA QUARTA-FEIRA EM ARACAJU

25/11/19 - 13:13:35

Continuam abertas as visitações aos lotes de bens que serão leiloados pelos Correios nesta quarta-feira (27), em Aracaju. Estão sendo colocados à venda veículos, estações de trabalho, cadeiras, microcomputadores, impressoras, aparelhos de ar-condicionado, bicicletas, bebedouros, frigobares e outros itens sem serventia para a empresa. Os interessados podem visitar os lotes até esta terça (26), das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30, no pátio do Complexo Operacional situado na Rua Alagoas, nº 1.316, bairro José Conrado de Araújo.

Parte dos itens apresenta boas condições de uso. Todos os 24 veículos que serão colocados à disposição encontram-se licenciados e sem nenhuma restrição. Os lances mínimos variam entre R$ 87,72 e R$ 10.985,30. O arrematante deverá dar um sinal de 5% do valor do lote arrematado até as 14h do dia 27. O restante poderá ser pago em até cinco dias úteis. Podem participar do leilão pessoas jurídicas ou físicas, desde que sejam maiores de idades, não tenham sido declaradas inidôneas pela União, Estado ou Distrito Federal, e que não estejam cumprindo sanção de impedimento ou suspensão de contratar com a Administração Pública.

O leilão terá início às 9h no auditório do edifício-sede, localizado na Rua Laranjeiras, 229, Centro. No dia do evento, será exigida apresentação de documento de identificação com foto e CPF. Recomenda-se o comparecimento ao local de realização com meia hora de antecedência. O edital está disponível para consulta no endereço eletrônico: http://www.correios.com.br/sobre-os-correios/para-fornecedores/licitacoes. Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas através dos telefones (79) 2107-6182/6141/6106.

Coordenação de Comunicação-SE