Maternidade Nossa Senhora de Lourdes acolhe mais de 100 gestantes no fim de semana

25/11/19 - 15:05:29

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), unidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) é referência em atendimento de alta complexidade e tem como pilar o tratamento humanizado às pacientes que dão entrada na unidade, recebendo gestantes de todo o Estado e regiões circunvizinhas. Somente no último fim de semana, foram registrados 112 atendimentos, destes, 16 partos cesarianos e 15 partos normais.

A instituição presta atendimento à vítimas de violência sexual, que têm acompanhamento de uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras. O telefone de contato para o Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual da MNSL é (79) 3225-8679.

Assim como todas as instituições inseridas no Sistema Único de Saúde (SUS), funciona no regime de porta aberta. A MNSL funciona 24 horas, de domingo a domingo, e fica localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 5.700. O telefone para contato é (79) 3222-8650.

Fonte e foto SES