Mortes e muita emoção no primeiro capítulo de ‘Amor de Mãe’. Duas mortes envolvendo os filhos de Lurdes marcam o início da história

Cabe à atriz Lucy Alves o desafio de interpretar Lurdes no passado, quando ainda morava em uma cidade no interior do Rio de Grande Norte e deu à luz Érica, a caçula. Ao descobrir que o marido, Jandir (Daniel Ribeiro), vendeu o pequeno Domênico, um de seus filhos, Lurdes se desespera e a discussão termina em tragédia, com a morte acidental dele.

Ela parte para o Rio de Janeiro em busca do filho perdido levando consigo, além da bebê, os outros dois meninos: Magno e Ryan. E como em coração de mãe sempre cabe mais um, outra recém-nascida abandonada na estrada encontra amparo nos braços de Lurdes, Camila.