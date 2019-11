MULHER MORRE APÓS RECEBER DESCARGA ELÉTRICA ENQUANTO LAVAVA UM VEÍCULO

25/11/19 - 13:30:35

Uma mulher de pré-nome , Gislane, morreu no domingo (24) após receber uma descarga elétrica no momento em que lavava um veículo no Povoado Pias, no município de Feira Nova.

As informações são de que Gislane chegou a ser socorrida e levada às pressas para o Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, mas não resistiu e acabou morrendo.