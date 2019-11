Natal Iluminado impulsiona turismo no estado de Sergipe

25/11/19 - 15:27:41

O Nordeste está se consolidando com um destino turístico para os viajantes de final de ano, Sergipe tem se destacado entre as perspectivas de viagem para o período natalino, devido à sua fama de lugar tranquilo para o turismo de lazer, direcionado para o divertimento das famílias e com seu extenso litoral. Contudo, outro fator está colocando o estado como preferência nos roteiros das agências de viagens, o Natal Iluminado.

De acordo com informações levantadas pela Fecomércio em agências de viagens e pessoas no estado de São Paulo, em uma pesquisa de campo realizada no último final de semana, Sergipe se coloca como um destino para o descanso das famílias, que desejam conhecer uma das cidades mais bonitas do Brasil e que conta com um cartão postal especial durante o período natalino. Segundo a advogada Ana Centeno, a cidade é o objetivo de viagem deste final de ano para sua família.

“Eu vi o que fizeram em Aracaju no ano passado em publicações nas redes sociais e achei lindo. Nesse ano eu conversei com um amigo que mora na cidade e decidi que em dezembro iremos pra Aracaju pra curtir uma semana de descanso e visitar o Natal Iluminado, que deixa a cidade muito mais bonita. Soube que nesse ano será um ambiente muito maior e estamos curiosos para poder ir. Aracaju é destino certo para minha família, pois queremos ver o Natal Iluminado”, comentou.

O projeto do Natal Iluminado deste ano atenderá as expectativas da advogada paulista e de todos os visitantes que passarem por Aracaju. O projeto paisagístico-iluminativo das praças Fausto Cardoso, principal praça da cidade, Almirante Barroso, e Olímpio Campos surpreenderá os aracajuanos e turistas, devido à sua beleza e quantidade de luzes instaladas. Serão 1.5 milhão de lâmpadas para a cidade. Outros pontos da cidade, como o Museu da Gente Sergipana, avenida Ivo do Prado, Parque da Sementeira, Orla de Aracaju, entre outros irão ser iluminados para dar mais brilho à cidade, elevando seu potencial turístico. O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, deputado Laércio Oliveira, disse que o Natal Iluminado é um destaque nacional e atrairá ainda mais turistas para Sergipe.

“Nosso estado precisa elevar a demanda do turismo e um dos fatores que pensamos para contribuir com isso foi o Natal Iluminado. Consolidar Sergipe como destino turístico é importante para que a cadeia produtiva que nós temos se fortaleça e essa é a responsabilidade do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, pois o turismo é uma fonte de receita e geração de empregos muito grande e temos como potencializar isso ainda mais. O Natal Iluminado é um presente para o povo sergipano e um atrativo para os turistas que visitam nosso estado. Isso se alia às nossas belezas naturais, nosso povo hospitaleiro, os empreendimentos de alta qualidade que temos para oferecer ao turista, para que nosso estado siga os caminhos do crescimento. Investir no turismo é investir em geração de emprego para os sergipanos”, comentou.

Para aumentar a participação dos aracajuanos, fortalecendo o sentimento de sergipanidade no Natal Iluminado, o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac lançou um concurso de decoração de prédios para os condomínios residenciais da capital. O condomínio com a decoração mais bem votada pelas redes sociais terá a isenção de conta da energia de dezembro. Segundo o Laércio Oliveira, os síndicos de condomínios estão animados com o concurso e estão trabalhando com criatividade e visibilidade da iluminação dos edifícios.

Por Márcio Rocha

Foto assessoria