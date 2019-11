O avanço do diagnóstico do Câncer de Próstata é tema de Almoço Somese

25/11/19 - 10:37:51

O Almoço Somese dessa quinta-feira, 28, receberá como convidados Dra. Sara de Melo Macedo Santana, Especialista em Medicina Nuclear e Radiologia, médica da Climedi e docente da Unit e o Dr. Marcel Magalhães Alves Gama, Médico Assistente do HU-UFS e HUL-UFS, Radiologista e médico da Climedi. Os convidados debaterão sobre o tema: “O avanço do diagnóstico do Câncer de Próstata através das biópsias pela Fusão com Ressonância e PET-PSMA mudando a estratégia terapêutica”.

O almoço é realizado todas as quintas-feiras e é necessário confirmar presença com antecedência através dos telefones (79) 98815-0525 /3211-0719 ou e-mail: [email protected]

Da assessoria