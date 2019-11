PM ENTRA EM CONFRONTO COM SUSPEITO DE GERENCIAR TRÁFICO DE DROGAS

25/11/19 - 12:10:49

Homem tem passagem no sistema prisional por homicídio e tráfico

Policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) entraram em confronto neste domingo (24) com um homem suspeito de gerenciar o tráfico de drogas na região da Grande Aracaju. O fato ocorreu em um local conhecido como Invasão da Tieta, município de São Cristóvão.

Os policiais receberam informações que um suspeito temido na região, com passagem no sistema prisional por homicídio e tráfico, estaria gerenciando a comercialização ilegal de entorpecentes na localidade.

Quando as equipes chegaram ao local foram recebidas com disparos de arma de fogo. O suspeito foi atingido e socorrido ao Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE). Com ele foram encontrados um revólver calibre .38, além de 14 munições – duas deflagradas.

Também foram encontradas dois celulares, uma balança de precisão, determinada quantia de cocaína, maconha, crack, dois rádios transmissores, além de R$ 88,00 em dinheiro. O caso foi levado à Central de Flagrantes para adoção das medidas pertinentes.

Fonte: PM/SE