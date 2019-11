Prêmio Estácio de Jornalismo em 2019 já tem vencedores

25/11/19 - 12:19:24

Em cerimônia realizada na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, a Estácio anunciou os vencedores do Prêmio Estácio de Jornalismo – edição 2019. A festa reuniu mais de 300 pessoas, grande parte delas profissionais de comunicação de todas as regiões do Brasil e colaboradores, docentes e alunos da Instituição. O evento foi comandado por Genílson Araújo, repórter aéreo da TV Globo e professor de Jornalismo da Estácio, e Luciana Varga, jornalista e professora de EaD da Estácio.

A nona edição do prêmio premiou matérias regionais e nacionais, sobre ensino superior, publicadas em veículos impressos (jornais e revistas), internet, rádio e televisão. As reportagens foram avaliadas por grandes profissionais do setor, como Paulo Nassar, presidente da Aberj; Vera Iris Paternostro, Gerente de desenvolvimento da TV Globo; Marcus Barros Pinto, Superintendente de Comunicação da NeoEnergia; Monica Weinberg, editora da revista Veja; e Isabele Benito, âncora do SBT e da Super Rádio Tupi.

O presidente da YDUQS, Eduardo Parente, abriu o evento destacando a história da Estácio e o investimento no ensino digital, parabenizando os finalistas da premiação.

“Há 50 anos, o Dr. João Uchôa, nosso fundador, teve uma visão de levar ensino superior de qualidade para muitos. Somos uma das universidades mais diversas do país, com 54% de alunos negros e pardos. Hoje, é um prazer receber jornalistas que cumprem o papel de não deixar a sociedade relaxar e reconhecer o excelente trabalho que vem prestando à educação e à sociedade”.

Em 2019, o prêmio bateu o recorde de reportagens inscritas, recebendo 470 matérias, número 40% superior à edição anterior. Entre os inscritos, a comissão de jurados elegeu 24 finalistas que concorreram em nove categorias, com premiações variando entre R$ 10 mil (mídias regionais), R$ 15 mil (mídias nacionais) e R$ 25 mil (Grande Prêmio Estácio). A grande vencedora da noite foi a série “Financiamento e qualidade das Universidades Públicas”, da GloboNews. Leila Sterenberg, uma das autoras da reportagem, comemorou a vitória com seus colegas no palco.

“Foi uma surpresa, pela qualidade do trabalho de todos. A gente fez esse programa no calor dos acontecimentos, quando os contingenciamentos estavam acontecendo nas universidades. Agradeço a toda a nossa equipe”, vibrou Leila.

“O país só avança quando acredita na educação”, completou Mario Cajé, também autor da reportagem vencedora.

Em quase uma década de existência, o programa já reuniu um acervo de mais de duas mil reportagens. Muito mais do que números, as matérias de cada edição sinalizam tendências, histórias e assuntos que precisam ser discutidos e expostos ao público.

“Percebemos que há um aumento expressivo da qualidade e da diversidade de temas propostos, que mostram que os jornalistas estão se dedicando e se aprofundando para produzir pautas sobre o Ensino Superior. Acreditamos que as boas produções podem contribuir e trazer para sociedade mais conhecimento e mostrar a real missão do Ensino Superior e como ele pode transformar vidas”, afirma André Marins, coordenador do Prêmio Estácio de Jornalismo.

Conheça as reportagens vencedoras na edição 2019:

Grande Prêmio Estácio de Jornalismo:

REPORTAGEM: FINANCIAMENTO E QUALIDADE DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

AUTOR(ES): Mario Caje, Leila Sterenberg, Ariel Palácios, Simone Delgado, Joy Ernanny e Marita Graça Bittencourt

VEÍCULO: GLOBO NEWS

Modalidade Nacional

Internet

REPORTAGEM: ERA UMA VEZ UM SERTÃO QUE SONHOU QUE PODIA IR PARA A UNIVERSIDADE

AUTOR(ES): Nayara Felizardo

VEÍCULO: THE INTERCEPT BRASIL (Rio de Janeiro)

Impresso

REPORTAGEM: À PROCURA DA FELICIDADE

AUTOR(ES): Larissa Lopes, Thiago Tanji, Mayra Martins, Yorka e Tipocali

VEÍCULO: REVISTA GALILEU

TV

REPORTAGEM: MÉDICO GENIAL

AUTOR(ES): Marcelo Souza, Janaina Demarque, Lúcio Sturm, Clóris Akonteh, Yu Teh Huang, Fábio Ribeiro e Daniel Arcanjo

VEÍCULO: TV RECORD

Rádio

REPORTAGEM: O DIPLOMA DISTANTE

AUTOR(ES): Rodrigo Resende

VEÍCULO: RÁDIO SENADO (Brasília)

Modalidade regional

Internet

REPORTAGEM: O PROJETO MENINAS NA CIÊNCIA, QUE INCENTIVA ESTUDANTES DA SERRA A APRENDER ENGENHARIA E COMPUTAÇÃO

AUTOR(ES): Guilherme Justino e Jefferson Botega

VEÍCULO: ZERO HORA ON LINE (Porto Alegre)

Impresso

REPORTAGEM: PARA QUE SERVE UM BOLSISTA

AUTOR(ES): Itamar Melo e Valeska Linauer

VEÍCULO: ZERO HORA (Porto Alegre)

TV

REPORTAGEM: SÉRIE CONFISCO – HISTÓRIA REVISTA

AUTOR(ES): Renato Franco, Bruna Cevidanes, William Félix e Romina Farcae

VEÍCULO: REDE MINAS TV (Belo Horizonte)

Rádio

REPORTAGEM: ESPECIAL: DIREITO DE SER O QUE É

AUTOR(ES): Ana Luiza Bongiovani, Júlio Vieira, Ike Yagelovic e Gabriel Faleiro

VEÍCULO: RÁDIO BANDNEWS (Belo Horizonte)

