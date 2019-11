Projeto sobre 13º dos servidores já está na Alese e será liberado a partir 16 dezembro

25/11/19 - 19:20:08

Já está na Assembleia Legislativa do Projeto de Lei do governo do estado, que trata sobre o pagamento do 13º salário dos servidores públicos estaduais referente a 2019.

A forma de pagamento será igual a dos anos anteriores, onde o servidor que optar, irá pegar junto ao Banese o valor que tem a receber e o governo do estado ficará responsável pela quitação da dívida, junto a instituição bancária. Na transação, o governo fica responsável pelo pagamento, incluindo as taxas.

O crédito referente ao 13º do servidor poderá ser obtido a partir do dia 16 de dezembro em uma das 63 agências do Banese, em todo o Estado, bem como nos caixas eletrônicos e pelo aplicativo do banco para celular.