RADIOPATRULHA PRENDE TRIO COM COLETES BALÍSTICOS, PISTOLA PONTO 40 E DROGAS

25/11/19 - 10:20:51

Na madrugada desta segunda, 25, policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha efetuaram, no Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro, as prisões de Michael Douglas Silva Santos, de Anderson da Silva Leite e de Wellington Marcena Barreto, que estavam em poder de 04 placas de colete balístico, de uma pistola .40 e uma espingarda calibre.12, de um cinto de guarnição, de uma balança de precisão, 56 pinos de cocaína, 22 trouxas de maconha e 01 trouxa de crack.

Após o recebimento de uma denúncia anônima que versava sobre indivíduos traficando drogas e portando armas de fogo, no Conjunto Jardim, militares do BPRp deslocaram-se até o local informado e começaram a diligenciar na região em busca dos suspeitos.

Na rua B1, assim que diversos indivíduos avistaram a presença policial, empreenderam fuga. Neste momento houve um acompanhamento tático policial, que interceptou três suspeitos, identificados posteriormente como sendo Michael Douglas Silva Santos, de Anderson da Silva Leite e de Wellington Marcena Barreto.

Com eles foram apreendidos 02 armas de fogo, sendo 01 pistola calibre .40, com 11 munições e espingarda calibre .12, 04 placas de colete balístico, um cinto de guarnição, uma balança de precisão, 56 pinos de cocaína, 22 trouxas de maconha e 01 trouxa de crack.

Os suspeitos receberam voz de prisão e informaram aos policiais que as armas e os entorpecentes pertenciam a Marcelo Oliveira dos Santos, que também estava com o trio preso, mas conseguiu fugir.

O caso foi encaminhado a Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram adotadas.

Colaboração soldado Oliveira Filho