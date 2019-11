Recapeamento asfáltico: trechos de vias em obras ficam em meia pista nesta segunda, 25

25/11/19 - 06:35:28

A Prefeitura de Aracaju retoma os trabalhos de recapeamento asfáltico dos corredores Beira Mar, Augusto Franco e Centro/Jardins, e da avenida Antônio Cabral, nesta segunda-feira, dia 25. Por esse motivo, o trânsito ficará em meia pista em alguns trechos dessas avenidas,.

Os agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) atuam nos trechos em obras das 5h às 17h, para organizar o fluxo de veículos e evitar possíveis transtornos.

Corredor Beira Mar

Nesta segunda e terça-feira, 25 e 26, o trabalho de recapeamento da avenida Beira Mar continua apenas no sentido Sul (Centro/Praias), No trecho entre as avenidas Paulo Silva e Murilo Dantas.

Corredor Centro/Jardins

As frentes de trabalho das obras de recuperação das vias que compõem o corredor Centro/Jardins atuarão no sentido Centro da avenida Pedro Valadares, no trecho entre o cruzamento com as avenidas Jornalista Santos Santana e Francisco Porto. Na terça, a obra já avança para a avenida Acrísio Cruz.

Corredor Augusto Franco

Na avenida Augusto Franco, o serviço continua concentrado na construção da ciclovia, no canteiro central da via. Os trabalhos serão retomados em dois trechos: entre a rua Poeta José Sampaio e as proximidades do viaduto do Detran e entre as ruas Porto Alegre e Rondônia.

Antônio Cabral

Na avenida Antônio Cabral, na região dos Mercados Centrais, a obra de pavimentação continua no trecho entre a ponte da avenida João Rodrigues e o cruzamento com a avenida Coelho e Campos.