Sai resultado provisório do PSS para o cargo de orientador

25/11/19 - 05:14:52

A Secretaria de Estado da Administração (Sead) divulgou no último sábado (23) o resultado provisório do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o cargo de Orientador Social nas áreas de pedagogia, psicologia e serviço social nas Unidades de Execução de Medidas Socioeducativas da Fundação Renascer do Estado de Sergipe.

O governo convoca aprovados no Processo Seletivo Seriado da Fundação Renascer para contratação.

O período de recurso acontece entre os dias 25 e 26 de novembro até as 17h, caso haja discordância da pontuação atribuída, ou o candidato não encontre o nome na lista.

O resultado pode ser acessado através do link.