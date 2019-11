Superfinal do estadual de kart acontece neste sábado e marca ano de renovação no kartismo sergipano

Neste sábado, 30, o Kartódromo Emerson Fittipaldi vai receber um grande evento:

A Superfinal do Campeonato Sergipano de Kart. Cerca de 30 pilotos irão competir em três categorias: Cadete, F4 e 125 cc. As baterias serão realizadas pela manhã iniciando às 8h e pela tarde iniciando às 13h e a entrada é franca.

A etapa fecha com chave de ouro um ano de renovação no kartismo sergipano.

Em agosto, uma nova diretoria ficou á frente da Associação Sergipana de Karts com o presidente Neto Batalha e o vice-presidente Renan Tavares. A nova gestão vem fazendo um belo trabalho, já atraiu novos associados e iniciou diversas reformas no kartódromo como reforma dos muros, da pintura e do asfalto da pista.

Na organização das etapas estaduais, foram firmadas novas parcerias com o intuito de transformar o campeonato sempre em grandes eventos para toda a família fazendo com que o kartismo comece a ter um novo cenário em Sergipe.

Sobre o estadual

Na categoria Cadete, o líder é o piloto José Vinicius, o Cabelinho. Na F4, o piloto Júlio César, o Cesinha, está na ponta. Já na categoria 125 cc, o líder é o piloto Carlos Henrique, o baiano. Enquanto João Darnel é o líder da 125 cc Júnior Menor.

