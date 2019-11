TCE CAPACITA SERVIDORES DE 58 MUNICÍPIOS COM FOCO MELHORIAS DAS GESTÕES

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), através da sua Diretoria Técnica, realizou nesta segunda-feira, 25, no miniauditório da Escola de Contas, mais uma rodada de treinamento sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) 2019. Já com 58 municípios contemplados, a ação objetiva promover conhecimentos técnicos, teóricos e práticos para o preenchimento correto dos questionários do IEGM.

Desta vez, foram oito os municípios representados: Poço Verde, Simão Dias, Lagarto, Riachão do Dantas, Tobias Barreto, Tomar do Geru, Itabaianinha e Boquim foram capacitados pela assessora de Planejamento do Tribunal, Adenilde Tavares, e pelo gerente de projetos, Wallace Hora.

Na ocasião, ocorreu ainda uma participação do secretário do Tribunal de Contas da União em Sergipe e coordenador do Fórum de Combate à Corrupção de Sergipe (Focco), Jackson Luiz. “O TCE tem sido bem proativo na iniciativa de capacitar os órgãos de controle. Isto é importante porque estes órgãos não conseguem estar presentes em todos os momentos em que há a execução da despesa públicas. Neste sentido, existem dois pontos fundamentais: dotar a sociedade de controle, através do controle social, e criar mecanismos de gestão e prevenção à corrupção para os órgãos públicos”, explicou Jackson.

A assessora de Planejamento do TCE/SE, Adenilde Tavares, fez um balanço do treinamento, que esta semana completa dois meses. “Já foram treinados servidores de 58 municípios em oito reuniões e temos ainda mais dois encontros. Tem sido muito importante tanto para o Tribunal como para os jurisdicionados. Neste treinamento, estamos capacitando os municípios no preenchimento dos questionários do IEGM nas sete dimensões e também a utilização do IEGM como ferramenta de gestão para o município”, esclarece.

A próxima rodada de treinamento acontecerá na segunda-feira, 2 de dezembro, e alcançará os servidores municipais de Salgado, Pedrinhas, Arauá, Estância, Santa Luzia do Itanhy, Umbaúba, Cristinápolis e Indiaroba.

As inscrições para o treinamento devem ser feitas através do e-mail da Escola de Contas: [email protected], já com os nomes dos quatro servidores municipais escolhidos pela Prefeitura e os respectivos CPFs.

O IEGM permite ao Tribunal de Contas e aos municípios jurisdicionados medir e acompanhar o desenvolvimento da gestão pública e instrumentalizar o controle social. Além disto, proporciona instrumentos para avaliar sete das principais dimensões de políticas públicas: Educação, Saúde, Planejamento, Gestão Fiscal, Meio Ambiente, Cidades Protegidas e Governança em Tecnologia da Informação, permitindo a autoavaliação dos jurisdicionados nessas importantes áreas de gestão.

