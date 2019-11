TRE adia julgamento dos embargos de Belivaldo e Eliane

25/11/19 - 14:30:18

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) adiou o julgamento dos embargos do governador Belivaldo Chagas que aconteceria nesta segunda-feira (25).

O julgamento dos embargos de Declaração do governador Belivaldo Chagas e Eliane Aquino, foi adiado e será realizado na próxima quarta-feira (27).

O julgamento foi iniciado e suspenso quando ambos perdiam por 3 a 0. O relator, Diógenes Barreto, teve seu voto contrário aos embargos seguido pelos juízes Áurea Corumba e Leonardo Santana.

Entenda o caso – segundo a ação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, Belivaldo Chagas fez uso repetido da propaganda institucional e da máquina administrativa do Governo do Estado de Sergipe com o objetivo de promover sua imagem, o que beneficiou sua candidatura.