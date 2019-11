BELIVALDO VAI COPIAR JB ATÉ NO PARCELAMENTO DO 13º SALÁRIO, DIZ DEPUTADO

26/11/19 - 05:09:53

O deputado estadual Georgeo Passos, Cidadania, usou o pequeno expediente da sessão plenária desta segunda-feira, 25, para alertar sobre a possibilidade de um novo parcelamento do 13º salário dos servidores públicos do Estado. É que chegou na Assembleia Legislativa um Projeto de Lei, de autoria do Executivo, que pretende conceder um abono especial, de caráter indenizatório, aos servidores ativos, aposentados e pensionistas.

A matéria é semelhante àquela aprovada pela Casa nos anos anteriores que concedeu esse abono como forma de compensar o parcelamento do 13º. Este ano, a gratificação natalina será paga em oito parcelas a partir de janeiro do ano que vem, com um acréscimo de 11%. “Os servidores que não quiserem esperar, terão que fazer um empréstimo no Banese”, alertou o deputado.

“A fórmula mágica foi posta mais uma vez. O governador Belivaldo segue a mesma receita de Jackson Barreto e faz o parcelamento. Mas JB, pelo menos, pagava a metade do 13º no mês de aniversário do servidor ou na metade do ano. Neste ano, pelo que me consta, ninguém conseguiu receber essa parcela”, criticou Georgeo. O deputado lembrou que apenas os servidores do Poder Executivo estadual serão prejudicados com este parcelamento.

“Os funcionários dos Poderes Legislativo e Judiciário receberão seu 13º sem problemas este ano, enquanto os do Executivo mais uma vez seu pagamento será parcelado. E pior: se quiserem receber antes, terão que assumir o risco da contratação do empréstimo. É lamentável que o Governo adote essa medida mais uma vez. Até quando o Governo irá continuar maltratando o funcionalismo estadual? Até quando teremos o parcelamento do 13º salário? Já não basta tantos anos sem a recomposição da inflação para estes servidores?”, questionou Georgeo.

Fonte e foto assessoria