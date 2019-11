CONIVALES DETALHA CRITÉRIOS DE INVESTIMENTOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA

26/11/19 - 05:00:51

O Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco (CONIVALES) realizou ontem, 25, uma assembleia geral para apresentar a utilização dos recursos destinados às áreas de Saúde e Segurança Pública, através de emendas impositivas apresentadas pelos senadores Maria do Carmo e Alessandro Vieira. Ao todo as emendas somam um investimento de R$ 18,3 milhões, sendo R$ 16 milhões para a saúde e, aproximadamente, 2,3 milhões para a segurança pública.

De acordo com o presidente do Consórcio, Franklin Freire, todos os municípios consorciados e conveniados serão contemplados. “Fizemos um recorte e dividimos os municípios em seis grupos, de acordo com o coeficiente do Fundo de Participação Municipal (FPM) de cada um, para que cada prefeitura tenha um teto mensal na utilização do serviço, lembrando sempre que esses recursos utilizados serão para procedimentos de média complexidade”, frisou.

Na área da segurança pública, cuja emenda é de autoria do senador Alessandro Vieira, será destinado R$ 1,6 milhão para vídeo-monitoramento e R$ 581,4 mil para equipamentos das Guardas Municipais. No primeiro item, o kit básico é composto por torre, duas TVs, mais equipamento de gravação, variando a quantidade de câmeras de acordo com o porte do município. Os recursos para equipamentos serão divididos apenas para as cidades que dispõem de Guarda Municipal.

“Foi um recurso inesperado e até agradecemos à confiança do senador Alessandro no nosso trabalho. Para que haja um melhor aproveitamento desse valor, aprovamos e criamos uma comissão formada por integrantes das guardas e técnicos da área de segurança dos municípios para acompanhamento e definição da utilização desse valor, de forma que ele seja melhor aproveitado”, explicou Franklin Freire.

De acordo com a representante do senador, a assessora de gabinete Camila Godinho, a intenção não é que seja um investimento único, mas contínuo a partir de um plano de trabalho para os oito anos de mandato. “No Consórcio há sete municípios com Guarda, os demais ainda precisam formar suas guarnições para haver um incremento no valor para os próximos anos. Vamos trabalhar juntos e em parceria com o Conivales para fortalecer a segurança pública em todos os municípios”, destacou Camila.

Fonte e foto CONIVALES