Deputado Talysson de Valmir exalta inaugurações da Prefeitura de Itabaiana

26/11/19 - 05:13:55

Numa série de inaugurações que invadirá o mês de dezembro, a prefeitura de Itabaiana deu início a maratona de eventos para entrega de obras na última sexta, 22, quando inaugurou a praça Manoel de Oliveira Santos, o Manoel de Dona, e o Centro de Referência Especializado Airton Almeida Maciel, o CREAS Airton Neguinho, ambos no loteamento Paraíso da Serra, no bairro Oviêdo Teixeira.

“Além da utilidade desses dois novos espaços públicos, que estão em uma área que, antes, vivia em total abandono em meio a um loteamento que cresce a cada dia em nossa cidade, a prefeitura de Itabaiana acertou em cheio ao homenagear essas duas figuras, Manoel de Dona e Airton Neguinho que, em vida, eram grandes amigos. E agora estão lado a lado, marcando a história itabaianense para sempre”, disse o deputado estadual Talysson de Valmir (PL), ao parabenizar a gestão municipal pela inciativa das obras e pela execução das mesmas.

Para Talysson, o mais importante é que a prefeitura está levando obras para todas as localidades itabaianenses, sem distinção. “Já no próximo domingo, dia 1º, teremos mais inaugurações, quando a creche do bairro Miguel Teles e a praça do loteamento Le Corbusier serão entregues às suas respectivas comunidades. E esse ritmo de inaugurações prossegue até o final de dezembro. No próximo domingo estarei presente, uma vez que, na sexta passada, em virtude do Congresso da Unale, não pude acompanhar de perto mais essas grandes conquistas da nossa população”, explicou Talysson.

Para ele, a gestão da prefeitura, comandada por Valmir de Francisquinho, é exemplo de eficiência e seriedade no trato com os recursos públicos. “Uma prefeitura que paga tudo em dia e que realiza e entrega obras, como a de Itabaiana vem fazendo, merece ser destacada e utilizada como referência. A melhor resposta para a crise segue sendo, sem dúvida, o trabalho”, finalizou Talysson.

