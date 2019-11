Deputado Valdevan Noventa recebe título de cidadão malhadorense

26/11/19 - 10:40:00

O deputado federal Valdevan Noventa (PSC-SE) recebeu na noite da última segunda-feira (25) o título de cidadão Malhadorense. A indicação da honraria entregue ao parlamentar foi de iniciativa do vereador Wilson dos Reis (SD). “É uma honra receber esse título, estou lisonjeado com o gesto do vereador, que teve a aprovação dos demais. Prometo fazer jus e fazer ainda mais por Malhador”, disse Valdevan Noventa.

O título foi entregue no Plenário Manoel Eleutério dos Santos na presença da prefeita, Elayne Oliveira, dos vereadores e dos munícipes, que acompanhavam a sessão solene. Na ocasião, Valdevan Noventa, falou da sua trajetória e dos seus propósitos como representante dos sergipanos no parlamento brasileiros.

O parlamentar contou a sua história, desde a infância e adolescência no município de Estância, trabalhando nas roças com a família, aprendendo desde cedo à importância do trabalho, do respeito, da honestidade e da justiça. Segundo Valdevan, seu ingresso no mercado de trabalho foi como auxiliar de almoxarifado do Banco Bamerindus e depois Banco Mercantil. Mas foi no setor de transporte coletivo urbano que deu início a sua história vencedora.

“No ano de 2000 venci a eleição para a direção do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários Urbanos de São Paulo. Fiquei à frente da Secretaria de Finanças por dois mandatos, entre os anos de 2003 e 2013. Neste mesmo período, entrei para a vida pública, sendo eleito vereador da cidade de Taboão da Serra por dois mandatos consecutivos”, lembrou Valdevan Noventa.

Câmara dos Deputados

Neste primeiro mandato de deputado federal, Valdevan já indicou mais de R$ 51 milhões aos municípios sergipanos. O objetivo dele é que todos os 75 recebam alguma ação do seu mandato. “Eu e minha equipe não descansaremos um só minuto para encaminhar investimentos para os municípios. Neste primeiro ano, já conseguimos esse feito e no próximo os recursos serão percebidos na forma de infraestrutura urbana, novas escolas, atendimentos em postos de saúde, maquinários para o homem do campo e mais”, informou o deputado.

Fonte e foto assessoria