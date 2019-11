Deputados homenageiam professores com Medalha Manoel Bomfim

26/11/19 - 13:35:37

Por decisão unânime da Comissão Estadual de Educação Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) os deputados estaduais homenagearam professores do estado de Sergipe com a Medalha do Mérito Educacional Manoel José Bomfim. A Sessão Especial ocorreu na manhã de hoje, 26, e foi presidida pelo presidente da Casa Legislativa, Luciano Bispo (MDB), e pelo presidente da Comissão de Educação, deputado Adaílton Martins (PSD).

Na solenidade, o deputado Adaílton Martins explicou o objetivo da entrega da medalha, destacando que a entrega foi uma decisão unânime dos parlamentares. “Esta casa sente prazer em entregar a Medalha do Mérito Educacional Manoel José Bomfim aos homenageados de hoje. A entrega da medalha aos professores é uma justa homenagem aos que mais se destacaram na área do saber”, declarou o deputado.

A professora Maria Conceição Vieira, atual presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), foi uma das homenageadas e em seu momento de discurso a homenageada declarou, em nome dos demais homenageados e de diversos professores presentes, que a medalha Manoel Bomfim é um grande reconhecimento para o professor, por sacrifício e renúncia que requer a atividade do educador. Na ocasião, frisou Conceição que sua presença também representa o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas e que o mesmo envia um abraço aos professores homenageados com o mérito.

Segundo colocou a professora Conceição, o trabalho do educador traz a necessidade de interpretar a diversidade do jeito de ser de cada uma das pessoas. “Se tem uma atividade profissional que tanto exige daquele que a exerce é a atividade do educador, do professor”, afirma. A professora também fez menção ao patrono da medalha, o médico e professor Manoel Bomfim. Segundo registrou, Manoel Bomfim era um formador de opinião forte na academia onde passava, falando em nome dos interesses do povo, dizendo que o processo de melhoria da qualidade de vida, de melhoria do processo de aculturação do povo brasileiro advinha da Educação.

“Mesmo sendo médico, deputado, psicólogo, sociólogo e intelectual, ele se dedicou a formar mentes ligadas à Educação. Manoel Bomfim é um formador de educadores, e isso só aumenta nossa responsabilidade de exercermos nossas funções, seja elas quais forem, com a mesma determinação e compromisso como ele fazia, em fazer evoluir a população brasileira a partir do processo educacional e que esse não seja só do ensinamento comum, mas sim, de formação da personalidade, fortalecedora dos valores humanos tão pouco trabalhados na sociedade atual”, salientou Conceição Vieira.

No total, dezesseis professores receberam a Medalha do Mérito Educacional Manoel José Bomfim durante a sessão especial de hoje. O mérito da medalha é destinado aos profissionais de educação pelos relevantes serviços prestados para o sistema educacional público gratuito e de qualidade para todos no Estado de Sergipe. A referida medalha foi criada em 15 de dezembro de 2010, e publicada no Diário Oficial nº 26.152, em 10 de janeiro de 2011 .

Professores Homenageados

A Comissão Comissão Estadual de Educação Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) aprovou a entrega da medalha aos seguintes professores:

Carlos Alberto Palmeira é Doutor em Anatomia de Animais Domésticos e Silvestres , formado pela Universidade de São Paulo (USP). Atualmente ocupa o cargo de diretor Científico do Instituto de Pesquisa Interinstitucional de Sergipe (ISIPE). A indicação foi da deputada Goretti Reis (PSD).

Paula Gomes Rodrigues é formada pela Universidade Federal de Lavras em Minas Gerais no curso de Zootecnia, na mesma universidade concluiu mestrado e doutorado na área de Produção Animal em ênfase em Equideocultura. A indicação é da deputada Kitty Lima (Cidadania).

Edezuíta Araújo Noronha, é formada em letras vernáculas na Universidade Federal de Sergipe (UFS). A indicação é da deputada Luciano Bispo (MDB).

Monsenhor José de Souza Santos – A sua primeira missão cristã e social foi na na Paróquia de Itaporanga D’Ajuda. O padre Souza fundou na cidade de Itaporanga o Educandário Paroquial São Luiz de Gonzaga. A indicação é do deputado Dilson de Agripino (PPS).

Cândida Angêlica Monteiro Santos Reis, é professora de Educação Básica, formada em História e Estudos Sociais pela Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Maria Alaíde Menezes, com 104 anos de idade, foi professora da cidade de Ribeirópolis e está aposentada. A indicação é do deputado Georgeo Passos (Cidadania).

José Rivadálvio Lima, o professor Rivas é graduado em Direito pela Faculdade Integrada Tiradentes, em 1991. Esse ano o professor foi eleito a vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura. A indicação é da deputada Maísa Mitidieri (PSD)

Islene Santos Prata, especialista em Libras em Educação Especial pela Faculdade São Luis de França, tem graduação em Geografia pela FJAV e em Pedagogia pela Universidade Tiradentes. Esteve como secretária de Educação do município de Lagarto no período de 2013 a 2016. A indicação é da deputada Goretti Reis (PSD).

Maria Carmem de Jesus, in memoria. Natural de Malhador, a professora teve sua formação escolar/acadêmica em Curso Médio com Habilitação Profissional de Magistério para o 1º Grau, com conclusão no ano de 1982. A indicação é do deputado Capitão Samuel (PSC).

Albenise Dórea dos Santos – iniciou sua carreira na década de 60, atuando como professora nas disciplinas de Latim, Português, Inglês e Francês. Deputada Diná Almeida (Pode).

Maria Luíza Rodrigues Omena, é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alagoas, e Doutora em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal de Sergipe. A indicação é do deputado Adailton Martins (PSC)

Adriana Silva de Oliveira Prado, é graduada em Letras-Português pela Universidade Federal de Sergipe. A indicação da professora é de autoria do deputado Adailton Martins (PSD).

Maria Gomes da Silva Melo, aposentada, a professora é natural da cidade de Malhador, graduada em Letras/Português pela Universidade Federal de Sergipe. O deputado Capitão Samuel (PSC) é o autor da indicação.

Maria Conceição Vieira Santos, formada em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). É psicopedagoga Institucional e Terapeuta Holística. Também é pós-Graduada em Educação para a Paz e Resolução de Conflitos pela Universidade Jaume, Espanha. A sua história de luta aponta para o despertar da Educação e Inclusão Social, sempre militando em prol de Políticas Públicas que miniminizem as desigualdades sociais. Iniciou suas atividades profissionais como professora da rede particular de ensino em Aracaju, passando para a rede pública municipal. A indicação é do deputado Adaílton Martins (PSD).

Marcelo Alves Mendes, é Doutor em Geografia Agrária e Regional pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Também atua como professor associado no curso de Geografia da UFS, e atualmente é o diretor do Campus Prof. Alberto Carvalho da UFS. O deputado Talysson de Valmir (PL) é o autor da propositura.

Manoel Viana Martins, professor indicado pelo deputado Adailton Martins (PSD).

Foto: Jadilson Simões

Stephanie Macêdo – Rede Alese